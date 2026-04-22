8 trái cây thèm mấy cũng không nên ăn lúc bụng đói, có thể gây hại cho sức khỏe

Quả cam, quýt và các loại trái cây có múi giàu axit

Dẫn đầu danh sách này là các loại quả chứa lượng axit hữu cơ rất lớn như cam, quýt, chanh hay bưởi. Khi bụng rỗng, lượng axit này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, dẫn đến cảm giác ợ chua, nóng rát lồng ngực và làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày mãn tính nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.

Chuối

Mặc dù chuối là thực phẩm cung cấp năng lượng tuyệt vời, nhưng ăn chuối khi đói lại không phải là ý kiến hay vì hàm lượng magie cực cao.

Khi dạ dày trống rỗng, magie được hấp thụ nhanh chóng vào máu, làm tăng đột biến nồng độ magie và gây mất cân bằng tỷ lệ canxi-magie trong cơ thể, điều này vô tình tạo áp lực và gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thống tim mạch.

Quả dứa

Dứa chứa rất nhiều enzyme bromelain và các axit hữu cơ có tác dụng phân giải protein rất mạnh. Nếu ăn dứa khi bụng đói, những enzyme này sẽ trực tiếp tác động vào niêm mạc dạ dày đang mỏng manh, gây ra cảm giác cồn cào, "say dứa" với các triệu chứng như nôn nao, chóng mặt và đau bụng đi ngoài.

Đu đủ

Mặc dù đu đủ được tôn vinh là "vua của các loại quả" hỗ trợ tiêu hóa, nhưng việc tiêu thụ loại trái cây này khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng lại có thể phản tác dụng. Đu đủ chứa papain, một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa nhưng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa nếu ăn nhiều khi đói. Tốt nhất nên ăn với lượng vừa phải và tốt nhất là sau bữa ăn.

Quả cà chua

Mặc dù về mặt thực vật học được phân loại là một loại quả, cà chua thường được sử dụng như một loại rau. Chúng có tính axit và có thể gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là khi ăn sống hoặc với số lượng lớn.

Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là với số lượng lớn. Tốt hơn hết nên thưởng thức dưa hấu như một phần của bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ cân bằng.

Táo

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan và có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ. Tốt hơn hết nên ăn táo sau bữa ăn hoặc như một phần của bữa ăn nhẹ cân bằng.

Nho

Nho chứa đường tự nhiên và hàm lượng nước cao, có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó chịu nếu ăn lúc đói bụng. Tốt hơn hết nên ăn nho cùng với các loại thực phẩm khác để hỗ trợ tiêu hóa.