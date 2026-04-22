8 trái cây thèm mấy cũng không nên ăn lúc bụng đói, có thể gây hại cho sức khỏe

Thứ Tư, 14:00, 22/04/2026
VOV.VN - Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào, nhưng không phải lúc nào "nạp" chúng vào cơ thể cũng tốt. Ăn một số loại trái cây có hàm lượng axit hoặc tannin cao khi bụng đang đói có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe.

Quả cam, quýt và các loại trái cây có múi giàu axit

Dẫn đầu danh sách này là các loại quả chứa lượng axit hữu cơ rất lớn như cam, quýt, chanh hay bưởi. Khi bụng rỗng, lượng axit này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, dẫn đến cảm giác ợ chua, nóng rát lồng ngực và làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày mãn tính nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.

Chuối

Mặc dù chuối là thực phẩm cung cấp năng lượng tuyệt vời, nhưng ăn chuối khi đói lại không phải là ý kiến hay vì hàm lượng magie cực cao.

Khi dạ dày trống rỗng, magie được hấp thụ nhanh chóng vào máu, làm tăng đột biến nồng độ magie và gây mất cân bằng tỷ lệ canxi-magie trong cơ thể, điều này vô tình tạo áp lực và gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thống tim mạch.

8 trai cay them may cung khong nen an luc bung doi, co the gay hai cho suc khoe hinh anh 1
Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào, nhưng không phải lúc nào "nạp" chúng vào cơ thể cũng tốt. (Ảnh minh họa)

Quả dứa 

Dứa chứa rất nhiều enzyme bromelain và các axit hữu cơ có tác dụng phân giải protein rất mạnh. Nếu ăn dứa khi bụng đói, những enzyme này sẽ trực tiếp tác động vào niêm mạc dạ dày đang mỏng manh, gây ra cảm giác cồn cào, "say dứa" với các triệu chứng như nôn nao, chóng mặt và đau bụng đi ngoài.

Đu đủ

Mặc dù đu đủ được tôn vinh là "vua của các loại quả" hỗ trợ tiêu hóa, nhưng việc tiêu thụ loại trái cây này khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng lại có thể phản tác dụng. Đu đủ chứa papain, một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa nhưng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa nếu ăn nhiều khi đói. Tốt nhất nên ăn với lượng vừa phải và tốt nhất là sau bữa ăn.       

Quả cà chua

Mặc dù về mặt thực vật học được phân loại là một loại quả, cà chua thường được sử dụng như một loại rau. Chúng có tính axit và có thể gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là khi ăn sống hoặc với số lượng lớn.

Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là với số lượng lớn. Tốt hơn hết nên thưởng thức dưa hấu như một phần của bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ cân bằng.

Táo

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan và có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ. Tốt hơn hết nên ăn táo sau bữa ăn hoặc như một phần của bữa ăn nhẹ cân bằng.

Nho

Nho chứa đường tự nhiên và hàm lượng nước cao, có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó chịu nếu ăn lúc đói bụng. Tốt hơn hết nên ăn nho cùng với các loại thực phẩm khác để hỗ trợ tiêu hóa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: trái cây thời điểm ăn trái cây tốt nhất không nên ăn loại quả gì khi bụng đói vitamin
Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát
Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau xác nhận, ổ dịch do bệnh não mô cầu tại xã Khánh An đã được kiểm soát.

Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát

Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau xác nhận, ổ dịch do bệnh não mô cầu tại xã Khánh An đã được kiểm soát.

Vị thuốc quý bổ dưỡng đủ đường, lại hay bị đổ bỏ vì tưởng vô dụng
Vị thuốc quý bổ dưỡng đủ đường, lại hay bị đổ bỏ vì tưởng vô dụng

VOV.VN - Vỏ lựu thường bị vứt bỏ sau khi ăn. Tuy nhiên ít ai biết rằng, việc tận dụng vỏ lựu dưới dạng trà hoặc bột khô không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của loại quả này mà còn là cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mãn tính.

Vị thuốc quý bổ dưỡng đủ đường, lại hay bị đổ bỏ vì tưởng vô dụng

Vị thuốc quý bổ dưỡng đủ đường, lại hay bị đổ bỏ vì tưởng vô dụng

VOV.VN - Vỏ lựu thường bị vứt bỏ sau khi ăn. Tuy nhiên ít ai biết rằng, việc tận dụng vỏ lựu dưới dạng trà hoặc bột khô không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của loại quả này mà còn là cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mãn tính.

Từ vụ người đàn ông đột tử trong ô tô: Thói quen âm thầm “kích hoạt” đột quỵ
Từ vụ người đàn ông đột tử trong ô tô: Thói quen âm thầm “kích hoạt” đột quỵ

VOV.VN - Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế...

Từ vụ người đàn ông đột tử trong ô tô: Thói quen âm thầm “kích hoạt” đột quỵ

Từ vụ người đàn ông đột tử trong ô tô: Thói quen âm thầm “kích hoạt” đột quỵ

VOV.VN - Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế...

