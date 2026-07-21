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Ăn 1 quả trứng mỗi sáng: Khắc tinh của mỡ thừa, bổ não lại cực sáng mắt

Thứ Ba, 14:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Bữa sáng luôn được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, quyết định mức năng lượng và hiệu suất làm việc của bạn suốt cả ngày dài. Giữa vô vàn lựa chọn cho thực đơn buổi sáng, trứng gà nổi lên như một "siêu thực phẩm" vừa rẻ tiền, dễ chế biến lại sở hữu giá trị dinh dưỡng cao bậc nhất.

Cung cấp năng lượng bền vững cho cả ngày dài

Trứng là nguồn cung cấp protein và chất béo lành mạnh tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thụ năng lượng một cách từ từ và ổn định. Khác với các bữa sáng nhiều tinh bột như xôi, mì, bánh mì vốn dễ làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột gây mệt mỏi, một quả trứng buổi sáng sẽ giữ cho bạn luôn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả

Nhờ hàm lượng protein cao, ăn một quả trứng vào buổi sáng giúp tăng cảm giác no và kéo dài thời gian tiêu hóa của dạ dày. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người có thói quen ăn trứng vào bữa sáng sẽ có xu hướng nạp ít calo hơn vào bữa trưa và bữa tối, từ đó hỗ trợ giảm mỡ thừa và giữ dáng vô cùng hiệu quả.

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Trứng là nguồn cung cấp protein và chất béo lành mạnh tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thụ năng lượng một cách từ từ và ổn định. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Tăng cường trí nhớ và bảo vệ chức năng não bộ

Trong lòng đỏ trứng gà có chứa một hàm lượng chất choline cực kỳ dồi dào - đây là dưỡng chất thiết yếu để xây dựng màng tế bào não. Choline là nguyên liệu chính để cơ thể sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện sự tập trung và nâng cao chức năng hoạt động của não bộ.

Bảo vệ thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Trứng gà chứa hai chất chống oxy hóa cực mạnh thuộc nhóm carotenoid là lutein và zeaxanthin, tích tụ nhiều ở võng mạc mắt. Thói quen ăn một quả trứng mỗi sáng giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, móng và tóc chắc khỏe

Trứng rất giàu các axit amin chứa lưu huỳnh cùng hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu cho quá trình tái tạo biểu bì. Việc bổ sung trứng vào bữa sáng thường xuyên giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp làn da luôn đàn hồi, mịn màng, đồng thời cải thiện tình trạng tóc xơ yếu, dễ gãy rụng và làm móng tay chắc khỏe hơn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nhiều người lo ngại lượng cholesterol trong trứng sẽ gây hại cho tim, nhưng các nghiên cứu hiện đại đã minh oan cho loại thực phẩm này. Cholesterol trong trứng chủ yếu là cholesterol chế độ ăn, không ảnh hưởng tiêu cực đến cholesterol trong máu; ngược lại, ăn trứng đúng cách còn giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và biến đổi cholesterol xấu (LDL) thành các hạt lớn hơn, ít gây nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Một quả trứng gà có thể đáp ứng khoảng 22% nhu cầu selen hàng ngày của cơ thể — một khoáng chất quan trọng hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động trơn tru. Kết hợp cùng hàm lượng Vitamin A và B12 dồi dào, ăn trứng buổi sáng giúp củng cố hàng rào phòng ngự của cơ thể, giúp bạn chống lại các loại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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