English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thói quen ăn trứng mỗi ngày mang lại 7 lợi ích cho sức khỏe phụ nữ

Thứ Bảy, 11:21, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ giàu protein, trứng còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Khi được bổ sung với lượng hợp lý trong chế độ ăn cân đối, trứng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ, từ hỗ trợ não bộ, xương khớp đến tim mạch và làn da.

Cung cấp nguồn dinh dưỡng toàn diện

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin quan trọng như A, D, E, B12. Lòng đỏ chứa phần lớn vitamin và khoáng chất, trong khi lòng trắng giàu protein dễ hấp thu, giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Đối với phụ nữ, nhất là trong giai đoạn mang thai, sau sinh hoặc tiền mãn kinh, trứng giúp bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu mà vẫn dễ chế biến, phù hợp với những người bận rộn nhưng muốn duy trì chế độ ăn khoa học.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Protein trong trứng có khả năng tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp hạn chế ăn vặt và giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày ở một số người. Vì vậy, trứng thường được đưa vào thực đơn của những người đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

thoi quen an trung moi ngay mang lai 7 loi ich cho suc khoe phu nu hinh anh 1
Không chỉ giàu protein, trứng còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể

Hỗ trợ chức năng não bộ và trí nhớ

Trứng chứa choline - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Choline tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung.

Việc bổ sung đầy đủ choline thông qua thực phẩm, trong đó có trứng, giúp duy trì chức năng thần kinh bình thường. Đây là dưỡng chất đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ thường xuyên phải làm việc với cường độ cao hoặc chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.

Tăng cường sức khỏe xương

Vitamin D có trong trứng hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, từ đó góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ, bởi mật độ xương thường suy giảm theo tuổi tác, làm tăng nguy cơ loãng xương.

Duy trì thói quen ăn trứng với lượng phù hợp có thể góp phần bảo vệ sức khỏe xương và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến hệ xương khớp.

Bảo vệ sức khỏe thị lực

Trứng chứa hai chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ võng mạc trước tác động của ánh sáng xanh và góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Bên cạnh đó, vitamin A trong trứng cũng giúp duy trì độ ẩm cho mắt, hạn chế tình trạng khô mắt - vấn đề khá phổ biến ở những người thường xuyên làm việc với máy tính hoặc thiết bị điện tử. Nhờ đó, đôi mắt có thể hoạt động hiệu quả và giảm cảm giác mỏi sau thời gian dài sử dụng màn hình.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn trứng với lượng hợp lý không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đa số người khỏe mạnh, dù phản ứng cholesterol có thể khác nhau giữa từng cá nhân. Trứng cũng có thể góp phần duy trì mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) và cung cấp chất béo có lợi cho tim. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, đây là thực phẩm phù hợp để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở phụ nữ trung niên.

Hỗ trợ cải thiện làn da và mái tóc

Trứng cung cấp protein, biotin cùng nhiều vitamin cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào, góp phần duy trì cấu trúc khỏe mạnh của da và tóc. Việc bổ sung trứng thường xuyên trong khẩu phần ăn có thể giúp làn da giữ được độ đàn hồi, đồng thời hỗ trợ mái tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn theo thời gian.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trứng gà công nghiệp có thực sự “kém chất lượng” như lời đồn?
Trứng gà công nghiệp có thực sự “kém chất lượng” như lời đồn?

VOV.VN - Trứng gà công nghiệp có sản lượng cao, giá rẻ và được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn về giá trị dinh dưỡng và độ an toàn so với trứng gà ta, khiến câu hỏi “có tốt không?” luôn được quan tâm.

Trứng gà công nghiệp có thực sự “kém chất lượng” như lời đồn?

Trứng gà công nghiệp có thực sự “kém chất lượng” như lời đồn?

VOV.VN - Trứng gà công nghiệp có sản lượng cao, giá rẻ và được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn về giá trị dinh dưỡng và độ an toàn so với trứng gà ta, khiến câu hỏi “có tốt không?” luôn được quan tâm.

Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng
Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Ăn trứng gà mỗi ngày cơ thể sẽ nhận lại điều gì?
Ăn trứng gà mỗi ngày cơ thể sẽ nhận lại điều gì?

VOV.VN - Trứng gà từ lâu đã được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" giá cả phải chăng và giàu dinh dưỡng nhất hành tinh. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn trứng gà mỗi ngày?

Ăn trứng gà mỗi ngày cơ thể sẽ nhận lại điều gì?

Ăn trứng gà mỗi ngày cơ thể sẽ nhận lại điều gì?

VOV.VN - Trứng gà từ lâu đã được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" giá cả phải chăng và giàu dinh dưỡng nhất hành tinh. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn trứng gà mỗi ngày?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe