Ăn cật lợn để bổ thận: Sự thật có thể khiến bạn bất ngờ

Vì sao nhiều người cho rằng cật lợn bổ thận?

Theo quan niệm y học cổ truyền, cật lợn được cho là có thể hỗ trợ chức năng thận nếu sử dụng phù hợp. Đây cũng là lý do các món như cật lợn xào hẹ, cháo cật hay cật hầm thuốc Bắc xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình với mục đích bồi bổ sức khỏe.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa kinh nghiệm dân gian và bằng chứng khoa học hiện đại. Chức năng thận chịu tác động của nhiều yếu tố, từ chế độ dinh dưỡng, vận động, huyết áp, đường huyết đến các bệnh lý nền. Vì vậy, không thể kỳ vọng một loại thực phẩm đơn lẻ có khả năng cải thiện chức năng của thận.

Cật lợn chứa những chất dinh dưỡng gì?

Cật lợn cung cấp protein, vitamin nhóm B, đặc biệt là B12, cùng các vi chất như sắt, kẽm, selen và vitamin A, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng phù hợp và không xem đây là thực phẩm có tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe thận.

Cật lợn được nhiều người tin là món ăn “bổ thận”

Ăn cật lợn có giúp thận khỏe hơn không?

Quan niệm “ăn gì bổ nấy” chưa được khoa học chứng minh; hiện không có bằng chứng cho thấy ăn cật lợn có thể cải thiện chức năng thận. Người mắc bệnh thận mạn cần thận trọng với nội tạng động vật và điều chỉnh chế độ ăn theo chỉ định của bác sĩ. Để bảo vệ thận, nên kiểm soát huyết áp, đường huyết, cân nặng, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và kiểm tra chức năng thận khi cần.

Những lưu ý khi ăn cật lợn

Hàm lượng cholesterol khá cao

So với nhiều phần thịt nạc, nội tạng động vật thường chứa lượng cholesterol cao hơn. Việc ăn cật lợn thường xuyên hoặc với khẩu phần lớn có thể không phù hợp với người đang kiểm soát cholesterol máu, mắc bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường. Những trường hợp này nên cân nhắc khẩu phần và tần suất sử dụng, đồng thời ưu tiên các nguồn protein ít chất béo hơn.

Cần chế biến đúng cách

Cật lợn có thể chứa một số chất tích lũy trong cơ thể động vật và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng nếu chế biến không đúng cách. Khi sơ chế, nên loại bỏ màng và gân trắng, rửa sạch, khử mùi bằng gừng, muối hoặc giấm và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Không nên ăn quá thường xuyên

Nội tạng động vật không nên được sử dụng thường xuyên trong khẩu phần hằng ngày. Với người khỏe mạnh, có thể ăn với lượng vừa phải, khoảng 1 - 2 lần mỗi tháng, đồng thời luân phiên với những nguồn protein khác như cá, thịt nạc, trứng, sữa và các loại đậu.

Việc đa dạng hóa thực phẩm giúp khẩu phần cân đối hơn và hạn chế nguy cơ nạp quá nhiều cholesterol, chất béo hoặc các chất dinh dưỡng không phù hợp.

Ai nên hạn chế ăn cật lợn?

Người mắc bệnh thận mạn, cholesterol cao, bệnh tim mạch, gout hoặc tăng acid uric nên hạn chế cật lợn và tham khảo bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Người đang áp dụng chế độ ăn điều trị cũng cần tuân thủ hướng dẫn y tế.

Cật lợn có thể bổ sung dinh dưỡng nếu dùng hợp lý, nhưng không nên xem là thực phẩm “bổ thận”. Sức khỏe thận phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn, lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.