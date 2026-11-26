Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) là gì?

MASLD là tình trạng mỡ tích tụ trong gan, thường đi kèm ít nhất một yếu tố nguy cơ chuyển hóa như thừa cân, béo bụng, tăng đường huyết, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu. Bệnh được xác định khi người mắc không uống rượu bia ở mức đáng kể và không có nguyên nhân khác gây gan nhiễm mỡ. Đây là tên gọi mới, thay thế cho phần lớn trường hợp trước đây được gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

MASLD thường liên quan đến kháng insulin, thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa. Nếu tiến triển, bệnh có thể chuyển thành MASH - tình trạng gan nhiễm mỡ kèm tổn thương tế bào gan và viêm. Khi tổn thương kéo dài, gan có thể bị xơ hóa, dẫn đến xơ gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Vì sao ăn cơm nhà vẫn có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ?

Tự nấu ăn không đồng nghĩa với ăn uống lành mạnh. Bữa cơm nhiều cơm trắng, món chiên xào, thực phẩm chứa đường nhưng thiếu rau xanh vẫn có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng. Tình trạng này kéo dài dễ làm tăng tích tụ mỡ, gây kháng insulin và thúc đẩy mỡ tích tụ trong gan, góp phần dẫn đến MASLD. Vì vậy, nguy cơ bệnh không chỉ phụ thuộc vào việc ăn ở nhà hay ngoài hàng mà còn do khẩu phần, cách chế biến và mức độ vận động.

Nhiều người lo ngại những thói quen ăn cơm nhà làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Những thói quen ăn cơm nhà làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Ăn nhiều cơm trắng, ít rau và thực phẩm giàu chất xơ

Nhiều gia đình Việt có thói quen ăn nhiều cơm trắng nhưng ít rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ. Việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế, đặc biệt kết hợp với đường bổ sung và đồ uống có đường, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tích tụ mỡ trong gan. Đáng chú ý, fructose trong đường và đồ uống có đường kích thích gan tạo thêm chất béo. Khi lượng mỡ vượt khả năng chuyển hóa, chúng sẽ tích tụ trong tế bào gan, lâu dài có thể dẫn đến viêm và xơ hóa gan, nhất là ở người thừa cân, béo bụng hoặc kháng insulin.

Thường xuyên ăn món chiên rán, nhiều mỡ động vật

Các món chiên rán nhiều dầu mỡ cung cấp lượng năng lượng lớn. Nếu ăn thường xuyên, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tích tụ mỡ trong gan có thể tăng. Thịt đỏ, thịt chế biến sẵn cũng có liên quan đến MASLD. Vì vậy, nên hạn chế những thực phẩm này, đồng thời bổ sung cá, các loại đậu và nguồn chất béo lành mạnh vào bữa ăn.

Uống nước ngọt, trà sữa hoặc nước trái cây nhiều đường sau bữa ăn

Nước ngọt, trà sữa và nước trái cây đóng chai thường chứa nhiều đường bổ sung, đặc biệt là fructose. Khi tiêu thụ quá mức, fructose được chuyển hóa tại gan và có thể thúc đẩy quá trình tạo mỡ, khiến chất béo tích tụ trong tế bào gan. Thói quen uống đồ uống nhiều đường thường xuyên còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa, góp phần làm tăng nguy cơ MASLD.

Ăn nhiều hơn nhu cầu vì nghĩ đồ nhà nấu luôn tốt

Thức ăn tự nấu không đồng nghĩa với việc có thể ăn tùy ý. Thói quen ăn quá no, khẩu phần lớn hoặc cố ăn hết dù đã no dễ khiến cơ thể dư thừa năng lượng, lâu dài làm tăng tích tụ mỡ trong gan, nhất là ở người thừa cân, béo bụng hoặc kháng insulin. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn thực phẩm lành mạnh, cần chú ý đến lượng ăn mỗi bữa.

Chỉ chú ý ăn uống mà bỏ qua vận động

Ăn uống hợp lý chưa đủ bảo vệ gan nếu cơ thể thường xuyên ít vận động. Ngồi lâu, thiếu hoạt động thể chất làm tăng nguy cơ thừa cân, kháng insulin và MASLD. Ngược lại, vận động đều đặn giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện độ nhạy insulin và giảm mỡ trong gan. Vì vậy, cần kết hợp điều chỉnh chế độ ăn với tập luyện, đi bộ thường xuyên và hạn chế ngồi lâu.

Làm gì để bữa cơm nhà tốt hơn cho sức khỏe lá gan?

Theo các bác sĩ, phòng ngừa gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm mà cần cân đối dinh dưỡng và kiểm soát năng lượng. Mỗi người nên ăn vừa đủ, hạn chế cơm trắng và đường bổ sung, tăng rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt; ưu tiên cá, các loại đậu, chất béo không bão hòa và các món luộc, hấp thay cho đồ chiên rán. Bên cạnh đó, cần duy trì vận động thường xuyên và hạn chế ngồi lâu.