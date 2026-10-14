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Ăn lươn thế nào để tận dụng giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe?

Thứ Tư, 15:13, 14/10/2026
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VOV.VN - Lươn là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Vậy ăn lươn mang lại lợi ích gì cho sức khỏe và cần lưu ý gì khi lựa chọn, chế biến để bảo đảm an toàn?

Ăn lươn có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Giá trị dinh dưỡng trong thịt lươn

Thịt lươn cung cấp protein, vitamin A, vitamin B12 và các khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho. Protein giúp duy trì cơ bắp, sửa chữa mô; vitamin A hỗ trợ thị lực và miễn dịch; vitamin B12 tham gia tạo hồng cầu, duy trì chức năng thần kinh, còn sắt cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy trong máu. Một số loài lươn còn chứa axit béo không bão hòa, trong đó có omega-3, nhưng hàm lượng thay đổi tùy loài. Nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng, thịt lươn có thể giúp làm phong phú nguồn protein trong bữa ăn; lợi ích thực tế còn phụ thuộc vào cách chế biến và thực phẩm ăn kèm.

Lợi ích đối với trẻ em, người lớn và người cần phục hồi

Đối với trẻ em, thịt lươn bổ sung protein, sắt, vitamin và khoáng chất cần thiết cho tăng trưởng. Khi chế biến cháo lươn cho trẻ ăn dặm, cần nấu chín kỹ, lọc bỏ hoàn toàn xương và điều chỉnh độ thô, khẩu phần theo độ tuổi; không xem đây là giải pháp điều trị biếng ăn hay suy dinh dưỡng. Ở người trưởng thành, protein trong thịt lươn giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ sửa chữa mô, trong khi các vitamin và khoáng chất tham gia nhiều quá trình chuyển hóa.

An luon the nao de tan dung gia tri dinh duong, tot cho suc khoe hinh anh 1
Lươn là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn

Với người cao tuổi, lươn có thể là nguồn protein phù hợp, nhất là khi được chế biến mềm, dễ nhai. Người mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật cũng có thể dùng thịt lươn để bổ sung dinh dưỡng, nhưng cần điều chỉnh khẩu phần và cách chế biến theo tình trạng sức khỏe, khả năng tiêu hóa và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Ăn lươn giúp bổ sung những dưỡng chất nào?

Thịt lươn cung cấp protein, vitamin A, D, B12, sắt, phốt pho và một số axit béo omega-3. Protein giúp duy trì cơ bắp, sửa chữa mô; vitamin A hỗ trợ thị lực, miễn dịch và làn da; vitamin D góp phần hấp thu canxi, bảo vệ xương răng. Vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và chức năng thần kinh, trong khi sắt giúp vận chuyển oxy, phốt pho hỗ trợ cấu tạo xương và chuyển hóa năng lượng. Một số loài lươn còn chứa EPA và DHA, có lợi cho não bộ và thị giác. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng thực tế phụ thuộc vào loài lươn, khẩu phần và chế độ ăn tổng thể.

Cách ăn lươn tốt cho sức khỏe

Lươn cần được chọn tươi, sơ chế hợp vệ sinh và nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh. Có thể chế biến thành cháo, miến, món om, hấp hoặc nấu canh; nên hạn chế dầu mỡ, muối và gia vị. Người có tiền sử dị ứng thực phẩm cần thận trọng; người mắc gout, axit uric máu cao hoặc bệnh thận nên điều chỉnh khẩu phần theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không ăn lươn đã chết, ôi hỏng hoặc chưa chín kỹ, đồng thời tránh để thịt sống tiếp xúc với thực phẩm chín. Sử dụng lươn đúng cách, với lượng phù hợp, giúp bổ sung protein, vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn đa dạng.

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Việt Nam có loại thịt được ví như nhân sâm, bổ máu, chắc xương lại ít người biết

VOV.VN - Thịt lươn từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nổi tiếng với các món như cháo lươn Nghệ An, miến lươn hay lươn om chuối đậu. Không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt và hương thơm đặc trưng, lươn còn được dinh dưỡng học hiện đại đánh giá là thực phẩm "vàng" cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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