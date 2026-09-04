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Thực phẩm cực sẵn ở chợ, tốt chẳng kém thuốc bổ, ngừa thiếu máu

Thứ Sáu, 14:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Lươn từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm bổ dưỡng, xuất hiện phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Theo Đông y lẫn Y học hiện đại, lươn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "vị thuốc" giúp bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phòng điều trị nhiều bệnh lý.

Bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy

Nhờ hàm lượng protein chất lượng cao cùng các vitamin nhóm B, lươn là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho người suy nhược cơ thể, trẻ em gầy yếu hoặc phụ nữ sau sinh. Tiêu thụ thịt lươn giúp nhanh chóng tái tạo năng lượng và thúc đẩy quá trình hồi phục của tế bào.

Tăng cường lượng máu, ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Thịt lươn chứa hàm lượng chất sắt và Vitamin B12 rất dồi dào - hai thành phần cốt lõi trong quá trình tổng hợp hemoglobin và sản sinh tế bào hồng cầu. Bổ sung thịt lươn vào chế độ ăn hằng tuần giúp cải thiện hiệu quả tình trạng thiếu máu, giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi mạn tính, đặc biệt tốt cho phụ nữ trong độ tuổi kinh nguyệt và trẻ em đang phát triển.

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Thịt lươn chứa hàm lượng chất sắt và vitamin B12 rất dồi dào - hai thành phần cốt lõi trong quá trình tổng hợp hemoglobin và sản sinh tế bào hồng cầu. (Ảnh: VietNamNet)

Cải thiện thị lực và bảo vệ làn da

Lượng vitamin A trong thịt lươn cao gấp nhiều lần so với một số loại cá thông thường. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đôi mắt, giảm nguy cơ khô mắt, quáng gà và suy giảm thị lực ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, vitamin A kết hợp với Omega-3 giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, duy trì độ ẩm tự nhiên, giảm viêm mụn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ

Mặc dù là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, thịt lươn lại chứa nguồn axit béo không bão hòa Omega-3 lành mạnh. Hợp chất này giúp làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ cao huyết áp. Đồng thời, DHA và EPA trong Omega-3 cũng hỗ trợ tăng cường chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Thúc đẩy sự phát triển xương khớp và chiều cao

Nguồn canxi, phốt pho và vitamin D tự nhiên trong thịt lươn đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của hệ xương và răng. Ở trẻ em, ăn lươn đúng cách hỗ trợ phát triển chiều cao vượt trội và phòng ngừa rạch xương. Đối với người trung niên và người cao tuổi, các dưỡng chất này giúp duy trì mật độ xương, hạn chế tình trạng loãng xương và giảm đau nhức xương khớp.

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Loại rau giá rẻ, là thuốc bổ cho tim mạch, giấc ngủ và thị lực

VOV.VN - Rau cải cúc (hay còn gọi là rau tần ô) là loại rau ăn lá quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, đặc biệt phổ biến trong các món canh. Không chỉ mang hương vị thơm ngon, cải cúc còn được coi là một vị thuốc dân gian quý giá nhờ hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa dồi dào.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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