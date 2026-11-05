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Ăn mặn chưa chắc đủ i-ốt: Đừng bỏ qua điều này

Thứ Năm, 15:08, 05/11/2026
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VOV.VN - Nhiều người cho rằng ăn mặn đồng nghĩa với việc cơ thể được cung cấp đủ i-ốt. Tuy nhiên, không phải loại muối nào cũng chứa vi chất này.

 

Vì sao ăn mặn vẫn có thể thiếu i-ốt?

Vị mặn của thực phẩm không đồng nghĩa với việc cung cấp đủ i-ốt cho cơ thể. Muối ăn thông thường chủ yếu chứa natri clorua, trong khi muối i-ốt được bổ sung thêm vi chất này. Vì vậy, dù thường xuyên ăn mặn, một người vẫn có thể thiếu i-ốt nếu chế độ ăn không cung cấp đủ lượng cần thiết.

Không phải tất cả các loại muối trên thị trường đều chứa đủ i-ốt. Muối biển, muối hồng hay các sản phẩm được quảng cáo giàu khoáng chất không mặc nhiên có vi chất này. Tương tự, nước mắm, nước tương và các loại gia vị mặn cũng không bảo đảm cung cấp đủ i-ốt cho cơ thể.

Để phòng ngừa thiếu hụt, người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần trên bao bì, ưu tiên muối có bổ sung i-ốt. Đây cũng là biện pháp được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị. Tuy nhiên, bổ sung i-ốt không đồng nghĩa với việc ăn nhiều muối hơn mà nên thay muối thông thường bằng muối i-ốt, đồng thời sử dụng đúng lượng để vừa đáp ứng nhu cầu vi chất, vừa hạn chế nguy cơ từ việc tiêu thụ quá nhiều natri.

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Vị mặn của thực phẩm không đồng nghĩa với việc cung cấp đủ i-ốt cho cơ thể

Thiếu i-ốt không chỉ gây bướu cổ

I-ốt là vi chất cần thiết để tuyến giáp sản xuất hormone, điều hòa trao đổi chất và hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Thiếu i-ốt có thể gây bướu cổ, suy giáp và nhiều hệ lụy tùy theo độ tuổi. Ở trẻ em, tình trạng này có thể cản trở sự phát triển não bộ, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, học tập và tăng trưởng thể chất. Ở người trưởng thành, thiếu i-ốt kéo dài có thể khiến tuyến giáp phì đại, suy giảm chức năng, gây mệt mỏi, sợ lạnh, táo bón, tăng cân. Với phụ nữ mang thai, thiếu i-ốt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh của thai nhi, đồng thời làm tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu. Trẻ sơ sinh cũng có nguy cơ mắc suy giáp bẩm sinh nếu người mẹ thiếu i-ốt nghiêm trọng trong thai kỳ, từ đó ảnh hưởng lâu dài đến não bộ, hệ thần kinh và thể chất.

Bổ sung i-ốt có cần ăn thêm muối?

Để phòng ngừa thiếu i-ốt, các gia đình nên ưu tiên sử dụng muối có bổ sung i-ốt thay cho muối thông thường, không tăng lượng muối trong khẩu phần. WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tương đương dưới 2.000 mg natri, tính cả lượng muối có sẵn trong thực phẩm, gia vị và nước chấm. Khi lựa chọn, nên đọc kỹ thành phần, nguồn gốc và hạn sử dụng, không mặc định muối biển hay muối hồng đều chứa đủ i-ốt.

Muối i-ốt cần được bảo quản trong hộp kín, đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, nên bổ sung i-ốt từ nhiều nguồn thực phẩm như cá, hải sản, rong biển, trứng, sữa; tránh phụ thuộc vào một loại thực phẩm hoặc tự ý sử dụng chế phẩm i-ốt liều cao. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người mắc bệnh tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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