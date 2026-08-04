"Nữ hoàng trái cây" ăn vào giòn ngọt, giúp đảo ngược lão hóa và bảo vệ tim mạch

Giải nhiệt, cấp nước cho cơ thể

Với hơn 90% thành phần là nước cùng các khoáng chất thiết yếu, quả roi là sự lựa chọn hoàn hảo để bù đắp lượng nước bị mất đi do đổ mồ hôi vào những ngày nắng nóng. Ăn roi giúp thanh nhiệt, giải độc và cân bằng điện giải cho cơ thể rất nhanh chóng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một trong những tác dụng đặc biệt nhất của quả roi là khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Quả roi chứa một loại alkaloid tên là Jambosine, có khả năng ngăn chặn hoặc điều chỉnh quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường. Nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp và lượng chất xơ dồi dào, đây là loại trái cây rất an toàn cho người bệnh tiểu đường.

Ăn roi giúp thanh nhiệt, giải độc và cân bằng điện giải cho cơ thể rất nhanh chóng. (Ảnh minh họa)

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng Vitamin C và Vitamin A phong phú, ăn roi thường xuyên giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong quả roi cũng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, ho.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong quả roi giúp duy trì nhu động ruột khỏe mạnh, hỗ trợ di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa dễ dàng hơn. Nhờ đó, loại quả này giúp ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng khó chịu như táo bón, đầy hơi, chướng bụng.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm bổ sung vào menu ăn kiêng, quả roi là ứng viên hàng đầu. Do chứa lượng nước cao, nhiều chất xơ nhưng lại cực kỳ ít calo và chất béo, ăn roi giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt mà không lo nạp thừa calo.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng Kali và chất xơ trong quả roi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp lực máu ổn định và kiểm soát mức cholesterol xấu (LDL). Việc này hỗ trợ làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, từ đó bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong quả roi thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Bên cạnh đó, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của quả roi còn góp phần ngăn ngừa mụn trứng cá và nuôi dưỡng làn da rạng rỡ từ bên trong.