Ăn một quả táo mỗi ngày, cơ thể nhận được những lợi ích gì?

Trái táo và thành phần dinh dưỡng phong phú

Trong 100g táo còn nguyên vỏ có khoảng 52 calo, 86% nước, 13,8g carbohydrate, 0,3g protein, 2,5g chất xơ, 0,2g chất béo và 10,4g đường. Táo còn chứa vitamin A, C, E, nhóm B, K cùng các khoáng chất như kali, canxi, sắt, đồng và mangan. Đặc biệt, các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, catechin và axit chlorogenic đang được nghiên cứu về vai trò đối với tình trạng viêm, chuyển hóa đường huyết và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, tác động còn phụ thuộc vào lượng ăn, chế độ dinh dưỡng tổng thể và tình trạng sức khỏe mỗi người.

Mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh

Táo chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, trong đó có pectin. Chất xơ hòa tan này có thể được vi khuẩn có lợi trong đường ruột sử dụng, góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng.

Bổ sung đủ chất xơ từ táo và các loại thực phẩm khác giúp hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón và duy trì hoạt động tiêu hóa. Hệ vi sinh đường ruột cũng có mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch, vì vậy chế độ ăn giàu chất xơ có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Các hợp chất polyphenol trong táo được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ thành mạch. Chất xơ hòa tan cũng có thể góp phần làm giảm cholesterol LDL khi được bổ sung đều đặn trong chế độ ăn.

Việc kiểm soát cholesterol, kết hợp với ăn uống cân đối, vận động thường xuyên và duy trì cân nặng phù hợp, có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, ăn táo không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ đột quỵ

Dù chứa đường tự nhiên, táo nguyên quả vẫn phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết nhờ chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc ăn táo, trái cây giàu polyphenol với nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn. Tuy nhiên, táo không thể thay thế các biện pháp phòng bệnh; người mắc tiểu đường cần kiểm soát khẩu phần, theo dõi đường huyết và tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Táo có lượng calo tương đối thấp nhưng cung cấp nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Nhờ đó, sử dụng táo làm bữa phụ hoặc ăn trước bữa chính có thể giúp một số người hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ.

So với nhiều món ăn vặt giàu đường, chất béo và năng lượng, táo nguyên quả là lựa chọn đáng cân nhắc khi kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào, mức tiêu hao năng lượng và thói quen sinh hoạt. Táo nên được kết hợp với chế độ ăn đa dạng thay vì sử dụng để thay thế các bữa ăn chính.

Góp phần hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm

Viêm mạn tính có liên quan đến nhiều bệnh lý kéo dài, trong đó có bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số bệnh thoái hóa thần kinh. Táo chứa polyphenol cùng các hợp chất thực vật có khả năng tác động đến những quá trình sinh học liên quan đến phản ứng viêm.

Một số hợp chất như procyanidin và phloretin đang được nghiên cứu về vai trò điều hòa các dấu hiệu viêm. Tuy nhiên, bằng chứng về tác động cụ thể của việc ăn táo đối với tình trạng viêm ở người vẫn cần được làm rõ thêm. Vì vậy, không nên xem táo như một thực phẩm có thể điều trị các bệnh viêm mạn tính.

Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt

Táo cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, táo không giàu lutein và zeaxanthin như một số loại rau xanh, đồng thời chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn táo trực tiếp ngăn ngừa đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng. Để bảo vệ thị lực, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ và trái cây.

Hỗ trợ duy trì sức khỏe não bộ

Polyphenol trong táo có đặc tính chống oxy hóa và đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào thần kinh. Một số nghiên cứu gợi ý các hợp chất thực vật này có thể liên quan đến những cơ chế giúp duy trì chức năng não bộ.

Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn táo mỗi ngày có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer, Parkinson hoặc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác. Để hỗ trợ sức khỏe não bộ, cần kết hợp chế độ ăn cân đối với vận động thể chất, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động trí tuệ, xã hội.

Có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Táo chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc ăn táo thường xuyên với nguy cơ mắc ung thư phổi, đại trực tràng và ung thư vú thấp hơn. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định táo trực tiếp phòng ngừa ung thư. Nên xem táo là một phần của chế độ ăn lành mạnh, không phải thực phẩm có tác dụng chống ung thư đã được chứng minh.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều táo?

Ăn táo giúp bổ sung chất xơ và dưỡng chất, nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, khó tiêu; làm tăng lượng carbohydrate nạp vào, ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết. Axit hữu cơ trong táo cũng có thể tác động đến men răng hoặc gây khó chịu ở người có dạ dày nhạy cảm. Ngoài ra, ăn quá nhiều táo thay thế các thực phẩm khác có thể khiến chế độ ăn mất cân đối, thiếu protein, chất béo thiết yếu và một số dưỡng chất cần thiết.