6 lý do nên ai cũng nên ăn một quả táo mỗi ngày

Chủ Nhật, 14:00, 29/03/2026
VOV.VN - Táo là một trong những thực phẩm lành mạnh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Có quan niệm: “Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ không tới nhà”, vậy táo có thật sự tốt và nhiều lợi ích như thế không?

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ

Táo là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan (pectin), giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, vỏ táo chứa nhiều polyphenol – một hợp chất chống oxy hóa giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Việc ăn táo thường xuyên giúp mạch máu co giãn tốt hơn, từ đó bảo vệ trái tim và giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành.

 Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, táo là người bạn đồng hành lý tưởng. Với hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, táo giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Đặc biệt, các hợp chất tự nhiên trong táo thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn để duy trì cân nặng ổn định.

6 ly do nen ai cung nen an mot qua tao moi ngay hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh

Táo chứa pectin – một loại chất xơ hoạt động như một "prebiotic". Đây là nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột của bạn. Khi hệ vi sinh vật được nuôi dưỡng tốt, quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến đại tràng hay viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm

Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong táo giúp củng cố "hàng rào" miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm cúm hay nhiễm trùng. Hơn nữa, quercetin – một loại flavonoid có trong vỏ táo – có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp giảm các phản ứng dị ứng và bảo vệ phổi khỏi các tác nhân ô nhiễm từ môi trường bên ngoài.

Ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và bảo vệ não bộ

Nước ép táo hoặc việc ăn táo nguyên quả có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm Acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với trí nhớ. Các chất chống oxy hóa trong táo bảo vệ tế bào não khỏi quá trình oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi, giúp bạn duy trì sự minh mẫn lâu dài.

Cải thiện làn da và chống lão hóa

Táo không chỉ tốt cho bên trong mà còn là "mỹ phẩm" tự nhiên cho vẻ ngoài. Các chất chống oxy hóa cùng Vitamin E và C giúp ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và đốm nâu. Ăn táo thường xuyên giúp làn da sáng khỏe, đều màu và có độ đàn hồi tốt hơn, mang lại vẻ trẻ trung tự nhiên từ sâu bên trong.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
