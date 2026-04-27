Ăn một quả trứng mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận lại loạt lợi ích đáng kinh ngạc

Cung cấp nguồn protein hoàn hảo nhất

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn hảo nhất trong tự nhiên vì nó chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu với tỉ lệ cân đối. Khi bạn ăn trứng mỗi ngày, cơ thể sẽ được tiếp nạp một lượng đạm chất lượng cao giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Có thể cải thiện sức khỏe mắt

Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe mắt nhưng không thích ăn cà rốt, hãy thử ăn trứng. Trứng chứa nhiều lutein và zeaxanthin, những chất chống oxy hóa mà các nghiên cứu cho thấy giúp ngăn ngừa suy giảm thị lực do tuổi tác.

Bằng cách ăn trứng thường xuyên, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực.

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng và phổ biến trong căn bếp của mỗi gia đình. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, ăn trứng mỗi ngày chính là "vũ khí" bí mật giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. Với chỉ số no cao, trứng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa sáng, từ đó giảm thiểu việc nạp thêm calo không cần thiết từ các bữa ăn vặt, hỗ trợ quá trình đốt mỡ và duy trì vóc dáng thon gọn.

Có thể cải thiện sức khỏe thai kỳ

Trứng là nguồn cung cấp tuyệt vời các axit béo omega-3 và folate, cả hai đều có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của thai nhi. Axit folic (folate) có liên quan đến sự phát triển ống thần kinh. Trước và trong khi mang thai, ăn các thực phẩm chứa đủ folate có thể giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, bao gồm chứng vô sọ và tật nứt đốt sống.

Axit béo Omega-3 cũng được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với thai kỳ. Chúng có thể giúp ngăn ngừa sinh non, giảm nguy cơ tiền sản giật và trầm cảm, đồng thời giúp bé có cân nặng khi sinh cao hơn.

Có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ

Một số nghiên cứu cho thấy ăn trứng giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Mặc dù các nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng ăn trứng làm tăng các nguy cơ sức khỏe khác, điều quan trọng cần nhớ là ăn trứng tốt cho chế độ ăn uống của bạn miễn là bạn duy trì được sự cân bằng lành mạnh giữa các chất dinh dưỡng.

Giúp xương chắc khỏe và tóc bóng mượt

Cuối cùng, trứng là một trong số ít nguồn thực phẩm tự nhiên cung cấp Vitamin D, dưỡng chất thiết yếu cho quá trình hấp thụ canxi. Ăn trứng mỗi ngày giúp xương khớp trở nên chắc khỏe hơn, ngăn ngừa tình trạng loãng xương