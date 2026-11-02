Ăn ngô luộc vào bữa sáng mỗi ngày có tốt?

Theo TS Từ Ngữ, chuyên gia Hội Dinh dưỡng Việt Nam, ăn ngô vào bữa sáng là lựa chọn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn ngô luộc kéo dài ngày này qua ngày khác, đây không phải thói quen được khuyến khích.

Ngô từng là nguồn lương thực quan trọng trong bữa ăn của người Việt, chỉ đứng sau lúa gạo. Thời còn khó khăn, nhiều gia đình sử dụng ngô thay cơm với các món quen thuộc như ngô luộc, ngô bung, xôi ngô, bánh làm từ bột ngô hay mèn mén ở một số vùng miền.

Nhiều người chọn ngô luộc thay cơm vào bữa sáng để giảm cân. (Ảnh minh hoạ)

Khi đời sống cải thiện, ngô ít được dùng thay gạo trong bữa ăn chính mà chủ yếu trở thành nguyên liệu chế biến món ăn. Nhiều gia đình thêm ngô vào các món canh, lẩu để tạo vị ngọt, hoặc dùng để xào thịt, nấu súp.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, 100g ngô ăn được cung cấp khoảng 196 kcal, 4,1g protein, 2,3g lipid, 39,6g glucid và 1,7 g đường, cùng nhiều vitamin, khoáng chất.

So với 100 g gạo tẻ xát máy, ngô có mức năng lượng thấp hơn đáng kể. Lượng glucid trong ngô cũng thấp hơn, trong khi hàm lượng chất béo và đường cao hơn. Đây là một trong những lý do nhiều người lựa chọn ngô luộc thay cơm vào buổi sáng với mong muốn kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, theo TS Từ Ngữ, vấn đề không chỉ nằm ở lượng calo của từng loại thực phẩm mà còn ở cách kết hợp các món ăn trong một bữa. Người ăn ngô luộc thường chỉ dùng một hoặc hai bắp ngô, ít khi ăn kèm rau xanh, thịt, cá hay trứng. Trong khi đó, một bữa cơm thường có thêm thức ăn, giúp bổ sung nhiều nhóm chất dinh dưỡng khác nhau.

Xét về dinh dưỡng và thực tế sử dụng, một bữa sáng có cơm trắng kết hợp thức ăn vẫn hợp lý hơn việc chỉ ăn một bắp ngô luộc. Ngô có thể cung cấp tinh bột, một lượng protein và chất béo nhất định, nhưng nếu dùng đơn lẻ sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Chuyên gia cho rằng không cần loại bỏ ngô khỏi thực đơn bữa sáng. Mọi người vẫn có thể đổi món, thi thoảng ăn ngô để tạo sự đa dạng, thay vì ngày nào cũng duy trì một món ăn duy nhất.

Đáng chú ý, ngô không nhất thiết phải ăn dưới dạng luộc. Có thể kết hợp nguyên liệu này với thịt gà, rau củ để nấu súp, vừa bổ sung tinh bột, vừa có thêm protein, vitamin và chất xơ. Các món như canh thịt băm nấu ngô non, củ quả hoặc canh sườn non hầm ngô cũng là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng.

Theo TS Từ Ngữ, điều quan trọng là xây dựng bữa ăn đa dạng, có sự kết hợp giữa các nhóm thực phẩm, thay vì chỉ tập trung vào một món ăn vì cho rằng món đó ít calo và có lợi cho việc giảm cân.