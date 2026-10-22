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Ngô biến đổi gen có an toàn? Sự thật người tiêu dùng cần biết

Thứ Năm, 09:21, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngô biến đổi gen được tạo ra nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh, chịu thuốc diệt cỏ hoặc cải thiện chất lượng nông sản. Tuy nhiên, loại ngô này có an toàn khi sử dụng và người tiêu dùng cần lưu ý gì?

 

Vì sao xuất hiện giống ngô biến đổi gen?

Công nghệ biến đổi gen giúp cải thiện đặc tính cây trồng, như tăng khả năng kháng sâu bệnh, thích nghi với điều kiện bất lợi hoặc nâng cao chất lượng nông sản. Một số giống ngô kháng sâu có thể giảm thiệt hại mùa màng và hạn chế sử dụng một số loại thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn gây tranh luận về an toàn thực phẩm và môi trường, đòi hỏi từng giống phải được đánh giá dựa trên bằng chứng khoa học.

Ngô biến đổi gen có ăn được không?

Ngô biến đổi gen được cấp phép lưu hành sau khi đáp ứng các yêu cầu đánh giá an toàn có thể được sử dụng làm thực phẩm. Quá trình đánh giá xem xét thành phần dinh dưỡng, nguy cơ dị ứng, độc tính và các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe. Tuy nhiên, mức độ an toàn cần được xem xét riêng đối với từng giống hoặc sản phẩm cụ thể.

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Ngô biến đổi gen được tạo ra nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh, chịu thuốc diệt cỏ hoặc cải thiện chất lượng nông sản

Nguy cơ dị ứng

Khi phát triển ngô biến đổi gen, các nhà khoa học cần đánh giá khả năng gây dị ứng của protein mới. Tuy nhiên, chưa có đủ căn cứ khẳng định ngô biến đổi gen nói chung làm tăng tỷ lệ dị ứng ở trẻ em. Nguy cơ này cần được xem xét riêng với từng sản phẩm, thay vì coi là tác hại tất yếu của thực phẩm biến đổi gen.

Khả năng kháng kháng sinh

Một số kỹ thuật tạo cây trồng biến đổi gen từng sử dụng gen đánh dấu kháng kháng sinh, làm dấy lên lo ngại về khả năng lan truyền tính kháng thuốc sang vi sinh vật. Tuy nhiên, đây là nguy cơ cần được đánh giá cụ thể, không có nghĩa ăn ngô biến đổi gen sẽ gây nhiễm trùng hoặc kháng kháng sinh. Việc đánh giá an toàn vẫn cần được thực hiện nhằm kiểm soát các rủi ro tiềm tàng.

Một số vấn đề khác

Một số nghiên cứu trên động vật từng đặt ra lo ngại về ảnh hưởng của ngô biến đổi gen và thuốc diệt cỏ đến sức khỏe. Tuy nhiên, những kết quả này cần được đánh giá dựa trên phương pháp nghiên cứu, liều lượng và khả năng áp dụng cho con người, chưa đủ để kết luận ngô biến đổi gen gây ung thư hoặc tăng nguy cơ tử vong. Bản thân cây trồng biến đổi gen và thuốc bảo vệ thực vật cũng cần được đánh giá riêng. Ngô biến đổi gen có thể dùng làm thực phẩm nếu giống cụ thể đáp ứng yêu cầu an toàn và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Quy định an toàn thực phẩm đối với ngô biến đổi gen

Các quốc gia có quy định về đánh giá an toàn, cấp phép và ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen. Tại Việt Nam, sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn cần tuân thủ quy định hiện hành. Đến nay, chưa có cơ sở khoa học để kết luận tất cả ngô biến đổi gen đều gây hại, nhưng từng giống vẫn cần được đánh giá an toàn. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin ghi nhãn đầy đủ và đáp ứng quy định pháp luật.

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Có nên lạm dụng thực phẩm biến đổi gen?

VOV.VN - Theo bác sỹ Nguyễn Phương Tú, giảng viên Đại học Y Hà Nội, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng, thực phẩm biến đổi gen có thể làm giảm khả năng sinh lý ở nam và rối loạn nội tiết tố ở nữ, dẫn đến những nguy hại cho sức khỏe sinh sản trong tương lai.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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