Ăn ớt giúp sống lâu, sống thọ lại ít người biết cách tận dụng

Theo SciTech Daily, ăn ớt không chỉ giúp đánh thức vị giác của bạn mà còn có thể liên quan đến việc nâng cao tuổi thọ. Một trong các nghiên cứu đó đến từ Trường Y khoa Larner thuộc Đại học Vermont (Mỹ) cho thấy những người Mỹ ăn ớt đỏ cay có nguy cơ tử vong thấp hơn 13% so với những người không ăn.

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí PLOS ONE, đã phân tích dữ liệu từ 16.179 người trưởng thành với thời gian theo dõi trung bình gần 18,9 năm. Sau thời gian theo dõi, tỉ lệ tử vong chung là 21,6% ở những người thường xuyên ăn ớt đỏ cay, trong khi ở những người không ăn là 33,6%.

Người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư thấp hơn.

Kể từ đó, nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra hướng tương tự. Năm 2020, một phân tích tổng hợp quy mô lớn được trình bày tại Phiên họp Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã xem xét bốn nghiên cứu lớn liên quan đến hơn 570.000 người ở Mỹ và 3 quốc gia khác

Kết quả được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết khi so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt, những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 26%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 23% và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 25%.

Các căn bệnh nói trên là những nguyên nhân hàng đầu khiến tuổi thọ bị rút ngắn đối với người dân trên toàn thế giới. Vì vậy, tác dụng lên các căn bệnh trên đã giúp người ăn ớt sống thọ hơn đáng kể.

Một nghiên cứu khác, được công bố năm 2024 trên Tạp chí Y học Trung Quốc, đã báo cáo những kết quả khiêm tốn hơn nhưng vẫn đáng chú ý. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi khoảng 486.000 người trưởng thành Trung Quốc trong khoảng 12 năm và phát hiện ra rằng những người ăn đồ ăn ớt ít nhất một lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh mạch máu nói chung thấp hơn một chút, đặc biệt là bệnh tim thiếu máu cục bộ và các biến cố mạch vành nghiêm trọng.

Một lời giải thích cho việc người ăn ớt sống thọ, ít mắc các bệnh nguy hiểm hơn là hợp chất capsaicin trong ớt. Hợp chất này tạo nên vị cay của ớt, được cho là có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư và điều hòa đường huyết.

Mặc dù ớt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa nhiều vitamin C và hoạt chất capsaicin giúp tăng cường trao đổi chất, nhưng bạn cần ăn đúng cách để tránh gây hại cho cơ thể. Trước hết, chỉ nên ăn với một lượng vừa phải (khoảng 1–2 quả nhỏ mỗi ngày) và tuyệt đối không ăn khi bụng đói để bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi bị kích ứng, bỏng rát.

Khi chế biến, nên loại bỏ bớt hạt vì chúng vừa khó tiêu hóa vừa tích tụ độ cay cao dễ gây tổn thương đường ruột. Những người có tiền sử mắc bệnh đau dạ dày, trĩ, nóng trong người hoặc đang bị nhiệt miệng thì nên hạn chế tối đa món gia vị kích thích này để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.