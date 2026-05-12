  Hà Nội
Bữa cơm nào cũng có ớt: Phát hiện mới cách làm tăng lợi ích gấp hàng trăm lần

Thứ Ba, 15:49, 12/05/2026
Nhiều người ăn gì cũng phải có ớt mới ngon miệng. Không chỉ tạo vị cay hấp dẫn, ớt còn giúp tăng trao đổi chất, giảm đau và giảm viêm, yếu tố liên quan nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, viêm khớp và ung thư.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã phát hiện ra cách vô cùng đơn giản để tăng lợi ích của ớt lên gấp hàng trăm lần, chỉ bằng cách kết hợp với các loại rau, lá quen thuộc.

Viêm mạn tính thường phát triển âm thầm, không có các triệu chứng đáng chú ý. Tuy nhiên, theo thời gian, nó có thể góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tiểu đường loại 2, bệnh tim, béo phì, viêm khớp và thậm chí cả ung thư.

Nhiều người ăn gì cũng phải có ớt mới ngon miệng. Ảnh minh họa: P.H tạo từ GM

Ngoài ớt vốn nổi tiếng với đặc tính chống viêm, một số loại thực vật khác cũng có tác dụng này. Nhằm tìm hiểu xem liệu kết hợp chúng với nhau có tăng cường khả năng chống viêm hay không, các nhà khoa học tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã tập trung vào ớt, rau bạc hà, lá khuynh diệp, hoa bia và gừng.

Họ đã tiến hành thử nghiệm trên các các tế bào miễn dịch của chuột được gây ra tình trạng viêm. Sau đó họ xử lý các tế bào này bằng capsaicin từ ớt, menthol từ rau bạc hà, 1,8-cineole từ lá khuynh diệp, và β-eudesmol từ hoa bia và gừng, thử nghiệm từng hợp chất riêng lẻ cũng như kết hợp với nhau.

Tác dụng chống viêm của ớt tăng tới 700 lần khi kết hợp với bạc hà

Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Kết hợp các loại thực vật này với nhau có thể tạo ra tác dụng chống viêm mạnh hơn rất nhiều so với khi sử dụng riêng lẻ. Đặc biệt, sự kết hợp giữa ớt và bạc hà hoặc lá khuynh diệp có thể làm tăng đáng kể khả năng chống viêm nhờ tác động hiệp đồng.

Theo nghiên cứu, bạc hà, khuynh diệp kết hợp với ớt có khả năng chống viêm cao Ảnh: P.H tạo từ GM

Cụ thể, tác dụng chống viêm của capsaicin trong ớt tăng gấp 700 lần khi kết hợp với menthol trong rau bạc hà và tăng gấp 150 lần khi kết hợp với hợp chất 1,8-cineole trong lá khuynh diệp, so với khi dùng riêng lẻ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Theo các nhà nghiên cứu, rau bạc hà và lá khuynh diệp tác động lên phản ứng viêm thông qua một con đường hóa học khác với con đường của capsaicin trong ớt. Chính vì vậy, khi kết hợp các hợp chất này, chúng có thể bổ sung cho nhau và tạo ra tác dụng chống viêm mạnh hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng viêm ngắn hạn là phản ứng bình thường và cần thiết để chống nhiễm trùng hoặc chữa lành vết thương. Tuy nhiên, viêm mạn tính kéo dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, bổ sung đa dạng thực vật như ớt cùng với rau bạc hà vào chế độ ăn có thể là chiến lược giúp giảm viêm lâu dài. Dù vẫn cần thêm nghiên cứu trên người trước khi đưa ra khuyến nghị cụ thể, nhưng phát hiện mới cho thấy sự phối hợp này có thể tạo ra lợi ích sức khỏe mạnh mẽ.

Theo Thanh Lan/Thanh Niên
Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?
Ba chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

Phát hiện nguy cơ đột tử sau lần ngất xỉu đột ngột
Phát hiện nguy cơ đột tử sau lần ngất xỉu đột ngột

VOV.VN - Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ ngất xỉu không xác định rõ nguyên nhân, tuy nhiên sau khi thăm khám bất ngờ phát hiện bệnh lý hiếm gặp co thắt mạch vành với nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

VOV.VN - Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ ngất xỉu không xác định rõ nguyên nhân, tuy nhiên sau khi thăm khám bất ngờ phát hiện bệnh lý hiếm gặp co thắt mạch vành với nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

