中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?

Thứ Năm, 11:32, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ. Hiện tượng này có đáng lo hay chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể là thắc mắc của không ít người.

Da có thể ngả vàng nhẹ nếu ăn quá nhiều cà chua trong thời gian dài. Nguyên nhân là do lycopene và beta-carotene - các sắc tố tự nhiên trong cà chua tích tụ dưới da khi cơ thể không kịp chuyển hóa hết. Tình trạng này thường khiến da vàng nhạt hoặc vàng cam ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc quanh mũi. Tuy nhiên, đây thường là hiện tượng lành tính, chủ yếu do tích lũy sắc tố từ thực phẩm và không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Da vàng do ăn cà chua khác gì với vàng da bệnh lý?

Nhiều người lo lắng vì vàng da thường liên quan đến bệnh gan, nhưng vàng da do ăn nhiều cà chua có dấu hiệu khác biệt. Da thường chỉ vàng nhẹ, ngả vàng cam, không lan đều toàn thân và đặc biệt lòng trắng mắt vẫn bình thường. Người gặp tình trạng này thường không mệt mỏi hay chán ăn. Trong khi đó, vàng da do bệnh gan mật thường kèm theo nước tiểu sẫm màu, ngứa da, mệt mỏi kéo dài hoặc chán ăn.

Hiện tượng này thường xảy ra trong trường hợp nào?

Không phải ai ăn cà chua cũng bị vàng da. Tình trạng này thường gặp ở những người tiêu thụ cà chua quá nhiều trong thời gian dài, như uống nước ép cà chua mỗi ngày, ăn cà chua thay nhiều loại rau khác hoặc áp dụng chế độ ăn thiếu đa dạng. Trẻ nhỏ và người có khẩu phần ăn hạn chế cũng dễ gặp hơn do cơ thể liên tục nạp lượng lớn carotenoid từ một nguồn thực phẩm.

An qua nhieu ca chua co khien da nga vang hinh anh 1
Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ

Vì sao ăn nhiều cà chua có thể khiến da vàng? 

Carotenoid trong cà chua và những tác động đối với cơ thể

Cà chua chứa nhiều carotenoid, đặc biệt là lycopene và beta-carotene. Sau khi vào cơ thể, một phần được chuyển hóa thành vitamin A, phần còn lại có thể tích tụ trong mô mỡ và dưới da. Khi tiêu thụ quá nhiều, các sắc tố này tích lũy dần và khiến da ngả vàng nhẹ, thường chỉ được nhận thấy sau vài tuần hoặc vài tháng.

Những vị trí da dễ thay đổi màu sắc

Da không đổi màu đồng đều trên toàn cơ thể. Lòng bàn tay, bàn chân, vùng quanh mũi hoặc cằm thường là những nơi dễ nhận thấy tình trạng vàng da đầu tiên. Đáng chú ý, lòng trắng mắt vẫn không đổi màu, đây là dấu hiệu quan trọng để phân biệt với vàng da do bệnh lý.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ vàng da do thực phẩm

Chế độ ăn thiếu đa dạng là nguyên nhân phổ biến làm tăng nguy cơ vàng da do thực phẩm. Việc ăn quá nhiều cà chua, thường xuyên uống nước ép cà chua hoặc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotenoid dễ khiến sắc tố tích tụ dưới da. Trẻ nhỏ, người ăn kiêng và những người chuyển hóa carotenoid chậm cũng có nguy cơ cao hơn.

Cách ăn cà chua an toàn để tránh vàng da nhưng vẫn tốt cho sức khỏe

Duy trì chế độ ăn cân bằng

Cà chua tốt cho sức khỏe nhưng không nên xem đây là nguồn rau duy nhất trong khẩu phần ăn. Việc kết hợp đa dạng các loại rau củ, trái cây và nguồn protein giúp cân bằng dinh dưỡng, đồng thời hạn chế nguy cơ tích tụ sắc tố dưới da.

Không lạm dụng nước ép cà chua

Nước ép cà chua thường được lựa chọn trong các chế độ giảm cân hoặc thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, uống mỗi ngày trong thời gian dài có thể khiến lượng carotenoid nạp vào tăng quá mức. Thay vì sử dụng liên tục, nên uống xen kẽ với các loại nước ép khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Theo dõi sự thay đổi của da khi điều chỉnh chế độ ăn

Nếu gần đây bạn tăng lượng cà chua trong khẩu phần và nhận thấy da bắt đầu ngả vàng, nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Thông thường, khi giảm lượng cà chua, màu da sẽ dần trở lại bình thường sau một thời gian. Tuy nhiên, nếu tình trạng da vàng kéo dài hoặc xuất hiện thêm các triệu chứng bất thường khác, người dân nên đi khám sớm để loại trừ nguyên nhân bệnh lý, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh gan.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn nhiều cà chua khiến da ngả vàng cà chua giàu dinh dưỡng cà chua tốt cho sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà chua - “thần dược” tự nhiên giúp da khỏe đẹp từ bên trong
Cà chua - “thần dược” tự nhiên giúp da khỏe đẹp từ bên trong

VOV.VN - Cà chua không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn được xem là “thần dược” tự nhiên cho làn da. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, loại quả này mang lại nhiều lợi ích cả khi ăn trực tiếp lẫn khi sử dụng làm mặt nạ chăm sóc da.

Cà chua - “thần dược” tự nhiên giúp da khỏe đẹp từ bên trong

Cà chua - “thần dược” tự nhiên giúp da khỏe đẹp từ bên trong

VOV.VN - Cà chua không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn được xem là “thần dược” tự nhiên cho làn da. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, loại quả này mang lại nhiều lợi ích cả khi ăn trực tiếp lẫn khi sử dụng làm mặt nạ chăm sóc da.

Cà chua sống: Hiệu quả bất ngờ với sức khỏe
Cà chua sống: Hiệu quả bất ngờ với sức khỏe

VOV.VN - Cà chua là loại thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Nếu sử dụng đúng cách, cà chua sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy ăn cà chua sống có tác dụng gì và nên kết hợp ăn sống hay chín để tốt nhất?

Cà chua sống: Hiệu quả bất ngờ với sức khỏe

Cà chua sống: Hiệu quả bất ngờ với sức khỏe

VOV.VN - Cà chua là loại thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Nếu sử dụng đúng cách, cà chua sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy ăn cà chua sống có tác dụng gì và nên kết hợp ăn sống hay chín để tốt nhất?

Ít ai biết: Quả cà chua nhỏ bé lại chứa “kho” vitamin tốt cho sức khỏe
Ít ai biết: Quả cà chua nhỏ bé lại chứa “kho” vitamin tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, loại quả này cần được sử dụng đúng cách.

Ít ai biết: Quả cà chua nhỏ bé lại chứa “kho” vitamin tốt cho sức khỏe

Ít ai biết: Quả cà chua nhỏ bé lại chứa “kho” vitamin tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, loại quả này cần được sử dụng đúng cách.

Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo
Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

VOV.VN - Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp với nguy cơ tử vong rất cao đã được các bác sĩ tại Côn Đảo, TP.HCM hồi sức thành công trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

VOV.VN - Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp với nguy cơ tử vong rất cao đã được các bác sĩ tại Côn Đảo, TP.HCM hồi sức thành công trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?
Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?

VOV.VN - Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo vào mùa hè?

VOV.VN - Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua
Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

VOV.VN - Trà bồ công anh được nhiều người ưa chuộng nhờ vị đắng nhẹ, hương thơm đặc trưng và những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Loại trà thảo dược này có thể hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu nhẹ và bổ sung chất chống oxy hóa, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị.

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

VOV.VN - Trà bồ công anh được nhiều người ưa chuộng nhờ vị đắng nhẹ, hương thơm đặc trưng và những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Loại trà thảo dược này có thể hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu nhẹ và bổ sung chất chống oxy hóa, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe