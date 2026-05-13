Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

Thứ Tư, 16:14, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp với nguy cơ tử vong rất cao đã được các bác sĩ tại Côn Đảo, TP.HCM hồi sức thành công trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhập viện rạng sáng 7/5 trong tình trạng hôn mê do toan ceton nặng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp. Các bác sĩ nhận định nếu chuyển viện ngay bằng đường biển hoặc đường không, nguy cơ tử vong rất lớn.

Ê-kíp điều trị gồm BS.CKI Hoàng Thị Thu Trang, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và BS.CKI Võ Bá Thông, Bệnh viện Nguyễn Trãi cùng đội ngũ y tế tại chỗ đã quyết định hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo.

Khi bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp nặng, trụy mạch và đe dọa ngừng tim, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng.

cuu benh nhan soc nhiem khuan, suy ho hap nang ngay tai con Dao hinh anh 1
Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Sau 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, huyết động ổn định, tình trạng nhiễm trùng và đường huyết được kiểm soát. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Đến ngày 10/5, sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể chuyển tuyến theo nguyện vọng gia đình.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thành công của ca bệnh tiếp tục cho thấy hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo, góp phần nâng cao năng lực điều trị và cấp cứu cho người dân vùng biển đảo.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng
VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Kịp thời cứu sống người nước ngoài bị sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp
VOV.VN - Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị thành công một ca bệnh là người nước ngoài trong tình trạng sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nguy kịch nhờ triển khai kịp thời kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể).

Du khách đột quỵ ở Côn Đảo, thoát nguy kịch nhờ chuyến bay cấp cứu
VOV.VN - Du khách 59 tuổi đột quỵ khi đang du lịch ở Côn Đảo, y bác sĩ tuyến đảo lập tức truyền thuốc tiêu sợi huyết và chuyển người bệnh về đất liền bằng chuyến trực thăng.

