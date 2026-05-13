Cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng ngay tại Côn Đảo

Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhập viện rạng sáng 7/5 trong tình trạng hôn mê do toan ceton nặng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp. Các bác sĩ nhận định nếu chuyển viện ngay bằng đường biển hoặc đường không, nguy cơ tử vong rất lớn.

Ê-kíp điều trị gồm BS.CKI Hoàng Thị Thu Trang, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và BS.CKI Võ Bá Thông, Bệnh viện Nguyễn Trãi cùng đội ngũ y tế tại chỗ đã quyết định hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo.

Khi bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp nặng, trụy mạch và đe dọa ngừng tim, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng.

Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Sau 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, huyết động ổn định, tình trạng nhiễm trùng và đường huyết được kiểm soát. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Đến ngày 10/5, sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và có thể chuyển tuyến theo nguyện vọng gia đình.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thành công của ca bệnh tiếp tục cho thấy hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo, góp phần nâng cao năng lực điều trị và cấp cứu cho người dân vùng biển đảo.