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Ăn rau luộc buổi tối: Có giúp giảm cân như nhiều người nghĩ?

Chủ Nhật, 11:27, 11/10/2026
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VOV.VN - Ăn rau luộc buổi tối có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giàu chất xơ, nhiều nước và ít năng lượng. Tuy nhiên, giảm cân còn phụ thuộc vào tổng lượng thực phẩm và năng lượng nạp vào trong cả ngày, không chỉ bữa tối.

 

Ăn rau luộc buổi tối có giảm cân không?

Rau luộc có thể góp phần hỗ trợ giảm cân nếu được đưa vào một chế độ ăn hợp lý. Việc ăn rau vào buổi tối không đồng nghĩa cân nặng sẽ tự động giảm, bởi kết quả phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào, thành phần khẩu phần và khả năng duy trì chế độ ăn.

Rau chứa nhiều nước, chất xơ và thường có mật độ năng lượng thấp. Khi dùng rau thay thế một phần thực phẩm giàu năng lượng, bữa ăn có thể giảm lượng calo nhưng vẫn tạo cảm giác no.

Ngược lại, nếu tổng năng lượng nạp vào trong ngày vẫn cao hơn nhu cầu của cơ thể, ăn rau luộc vào buổi tối cũng không đảm bảo giảm cân. Vì vậy, rau luộc nên được xem là một thành phần trong bữa ăn cân đối, thay vì chỉ ăn rau để giảm cân nhanh.

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Ăn rau luộc buổi tối có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giàu chất xơ, nhiều nước và ít năng lượng

Lợi ích của ăn rau luộc buổi tối khi muốn kiểm soát cân nặng

Rau cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Bổ sung rau vào bữa tối giúp tăng lượng rau trong ngày và góp phần xây dựng khẩu phần ăn đa dạng.

Bổ sung chất xơ và nhiều vi chất

Rau là nguồn cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. WHO khuyến nghị người từ 10 tuổi trở lên tiêu thụ ít nhất 400 g rau và trái cây mỗi ngày.

Có thể thay đổi nhiều loại rau như cải xanh, bông cải, bí xanh, đậu que hoặc cà rốt để đa dạng khẩu phần. Lượng rau cần được phân bổ trong tổng chế độ ăn hàng ngày, không nhất thiết tập trung vào bữa tối.

Hỗ trợ cảm giác no với lượng năng lượng phù hợp

Nhờ chứa nhiều nước và chất xơ, rau có thể giúp tăng cảm giác no. Khi dùng rau thay một phần thực phẩm có mật độ năng lượng cao, tổng năng lượng của bữa ăn có thể giảm trong khi lượng thức ăn vẫn tương đối đầy đặn.

Tuy nhiên, chỉ ăn rau luộc có thể khiến một số người nhanh đói. Kết hợp rau với nguồn protein phù hợp sẽ giúp bữa tối cân đối hơn và dễ duy trì chế độ ăn lâu dài.

Hạn chế chất béo thêm vào khi chế biến

Luộc là phương pháp chế biến đơn giản, không cần sử dụng nhiều dầu mỡ. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với người muốn kiểm soát lượng năng lượng từ chất béo.

Dù vậy, cần chú ý đến nước chấm, sốt và các món ăn kèm. Những thành phần này có thể làm tăng đáng kể lượng năng lượng hoặc natri của bữa ăn. Vì vậy, rau luộc vẫn nên được sử dụng trong một khẩu phần cân đối.

Hạn chế khi chỉ ăn rau luộc vào buổi tối

Rau giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng không thể thay thế các nhóm thực phẩm khác. Chỉ ăn rau luộc buổi tối lâu dài có thể thiếu protein, chất béo, nhanh đói, khó duy trì hoặc gây đầy bụng; đồng thời không bù được lượng năng lượng dư thừa từ các bữa khác. Vì vậy, nên kết hợp rau với protein và các nhóm thực phẩm phù hợp để bảo đảm dinh dưỡng.

Những lưu ý khi ăn rau luộc để giảm cân

Ăn rau luộc buổi tối không giúp giảm cân nếu cả ngày vẫn tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, món chiên rán hoặc thực phẩm giàu năng lượng. Giảm cân an toàn cần kết hợp chế độ ăn cân đối, vận động và lối sống phù hợp. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh không nên tự áp dụng chế độ ăn quá ít năng lượng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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