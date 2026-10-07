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Ăn rong biển mỗi ngày có sợ tăng cân?

Thứ Tư, 11:36, 07/10/2026
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VOV.VN - Rong biển giàu dưỡng chất nhưng có lượng calo tương đối thấp, vì vậy được nhiều người lựa chọn khi kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, ăn bao nhiêu và chế biến thế nào mới là yếu tố quyết định nguy cơ tăng cân.

Rong biển là gì?

Rong biển là thực vật sống chủ yếu trong môi trường nước mặn, giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và một số hợp chất sinh học. Nhờ đó, thực phẩm này có thể hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe xương, kiểm soát đường huyết, huyết áp và cân nặng khi sử dụng hợp lý. Rong biển cũng giàu i-ốt, cần thiết cho hoạt động tuyến giáp, nhưng ăn quá nhiều có thể dẫn đến dư thừa i-ốt.

Rong biển bao nhiêu calo? Ăn rong biển có béo không?

Rong biển có lượng calo tương đối thấp nhưng mức năng lượng thay đổi tùy loại, trạng thái tươi hay khô và cách chế biến. Khoảng 100 g rong biển khô cung cấp 43-45 calo, trong khi rong biển tươi khoảng 50 calo. Ăn rong biển với khẩu phần phù hợp thường không gây tăng cân, nhưng các món chiên, tẩm đường hoặc nhiều dầu vẫn có thể làm tăng lượng calo. Vì vậy, kiểm soát cân nặng cần dựa trên tổng năng lượng nạp vào, khẩu phần và mức độ vận động hàng ngày.

An rong bien moi ngay co so tang can hinh anh 1

3 cách giảm cân bằng rong biển

Giảm cân bằng canh rong biển

Canh rong biển với thịt nạc và đậu hũ là món ăn nhẹ, cung cấp protein và một số dưỡng chất, phù hợp với thực đơn kiểm soát cân nặng nếu hạn chế dầu, đường và gia vị nhiều calo. Ngâm rong biển khoảng 10 phút cho nở, rửa sạch và cắt khúc; phi thơm tỏi, xào sơ thịt, thêm rong biển, đậu hũ và nước, đun sôi khoảng 5 phút rồi nêm vừa ăn.

Ăn gạo lứt rong biển giảm cân

Gạo lứt kết hợp rong biển giàu chất xơ, có thể dùng trong thực đơn cân đối nhưng không trực tiếp giúp giảm cân nếu tổng khẩu phần chưa được kiểm soát. Có thể ngâm gạo lứt cho nảy mầm, nấu chín rồi phơi hoặc sấy khô, rang với muối đến khi hạt nở thành cốm, loại bỏ muối và trộn cùng rong biển.

Giảm mỡ bụng bằng nước rong biển

Nước rong biển có thể dùng như thức uống giải khát nhưng không có tác dụng giảm mỡ bụng riêng biệt nếu thiếu chế độ ăn và vận động phù hợp. Có thể ngâm rong biển với gừng 30 phút rồi rửa sạch; đun 2 lít nước cùng rong biển và ruột 2 quả la hán khoảng 30 phút, thêm mã đề, râu ngô nấu 20 phút và điều chỉnh lượng đường phèn tùy khẩu vị.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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