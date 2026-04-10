Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

Thứ Sáu, 06:10, 10/04/2026
VOV.VN - Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng kéo dài thì việc bảo vệ da đúng cách cũng không kém phần quan trọng, bởi thời tiết khó chịu này dễ làm chúng ta mắc nhiều bệnh về da.

Nắng nóng đầu mùa, bệnh da liễu gia tăng

"Ngay từ những ngày đầu nắng nóng, số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tăng đáng kể. Nếu như trung tuần cuối tháng 3, lượng bệnh nhân ở mức ổn định thì sang tuần đầu của tháng 4 đã tăng khoảng 10-20%. Dự báo đến tháng 6-7, con số này còn tiếp tục tăng cao hơn nữa", bác sĩ Vũ Thị Phương Dung, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết.

Thống kê những năm trước cho thấy, vào mùa đông, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 900-1.000 lượt khám. Tuy nhiên, khi bước vào cao điểm mùa hè (tháng 7-8), con số này có thể tăng gấp đôi, thậm chí lên tới 2.000-2.500 lượt/ngày. Điều đáng chú ý là năm nay, lượng bệnh nhân tăng sớm hơn. Ngay sau Tết, thay vì giảm như thông lệ, số ca khám đã duy trì ở mức cao, phản ánh sự thay đổi rõ rệt của yếu tố thời tiết và môi trường.

Bác sĩ Dung khám thăm khám cho một bệnh nhân gặp vấn đề về da ngày hè.

Trong số các bệnh nhân đến khám, không ít trường hợp mắc bệnh do thiếu bảo vệ da khi tiếp xúc ánh nắng. Anh Nguyễn Quý Duy (sinh năm 1994, Hải Phòng) là một ví dụ. Sau chuyến công tác 3 ngày tại Đà Nẵng - Hội An, anh xuất hiện nhiều nốt mụn nhỏ lan rộng trên mặt. Ban đầu chỉ là vài nốt nhỏ ở trán, nhưng sau khi trở về, tình trạng trở nên nặng hơn.

“Ở Đà Nẵng, tôi tiếp xúc với nắng liên tục, nhiệt độ ngoài trời hơn 30 độ, nắng rất gắt. Tôi không che chắn gì, cũng không dùng thêm sản phẩm bảo vệ da ngoài sữa rửa mặt thông thường. Sau đó da bắt đầu nổi nhiều mụn hơn”, anh Quý chia sẻ.

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận anh bị viêm nang lông, một bệnh lý phổ biến trong mùa nóng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc da tiết nhiều mồ hôi, dầu nhờn, kết hợp bụi bẩn khiến lỗ chân lông bị bít tắc. Theo bác sĩ Dung, đây là tình trạng thường gặp vào mùa hè. Trung bình cứ khoảng 60 bệnh nhân đến khám thì có 10-15% mắc viêm nang lông liên quan đến yếu tố thời tiết.

Bác sĩ Dung khuyến cáo người dân người dân cần chủ động chăm sóc và bảo vệ da ngay từ sớm.

Nắng nóng gay gắt, cần làm gì để bảo vệ da?

Bác sĩ Dung cho hay, nhiệt độ cao kết hợp tia UV mạnh khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Đồng thời, cơ thể tăng tiết mồ hôi và bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển. Các bệnh da thường gặp trong mùa hè bao gồm: Viêm da do ánh nắng, rôm sảy, dị ứng, nấm thân, nấm kẽ, nấm chân, viêm nang lông, mụn trứng cá...

Các bệnh lý về da liên quan đến nắng nóng thường có xu hướng tái phát nhiều lần trong cùng một mùa nếu không được điều trị triệt để và có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Đáng chú ý, không ít người còn chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như ngứa, đỏ hoặc tổn thương lan rộng, khiến quá trình điều trị kéo dài và nguy cơ tái phát cao hơn. 

Một sai lầm phổ biến là người bệnh tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc chứa corticoid, khiến bệnh tạm "lặn" rồi bùng phát nặng hơn, gây khó khăn cho điều trị.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da liễu trong mùa hè, bác sĩ Dung khuyến cáo người dân cần chủ động chăm sóc và bảo vệ da ngay từ sớm.

- Bảo vệ da khi ra ngoài: Sử dụng áo chống nắng, mũ, khẩu trang và đặc biệt là kem chống nắng phù hợp với từng loại da. Nên bôi trước khi ra ngoài khoảng 20 phút và nhắc lại sau mỗi 2-3 giờ.

- Giữ da sạch và thông thoáng: Rửa mặt, tắm rửa thường xuyên bằng sản phẩm phù hợp để loại bỏ mồ hôi và bã nhờn, tránh bít tắc lỗ chân lông.

- Hạn chế môi trường ẩm: Giữ cơ thể khô ráo, thay quần áo, tất thường xuyên. Với người phải đi giày, nên chọn loại thoáng khí.

- Dưỡng ẩm hợp lý: Ngay cả trong mùa hè, việc dưỡng ẩm vẫn cần thiết, đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiều.

- Bổ sung nước: Uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày, có thể bổ sung thêm nước hoa quả để duy trì độ ẩm cho da.

- Chế độ sinh hoạt phù hợp: Trẻ nhỏ cần được mặc đồ cotton thoáng mát để tránh rôm sảy. Người cao tuổi nên tăng cường dưỡng ẩm. Người làm việc ngoài trời cần có biện pháp bảo hộ đầy đủ.

Khi xuất hiện dấu hiệu như da đỏ, ngứa kéo dài, tổn thương lan nhanh, các mảng da bất thường, bong vảy, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: nắng nóng nắng nóng đầu mùa bệnh về da bảo vệ da bảo vệ da khi trời nắng cách bảo vệ da khi trời nắng nóng
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.

Thời tiết hôm nay 9/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Hôm nay 9/4, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, tập trung ở Trung Bộ. Trong khi đó, chiều tối và đêm, một số nơi có mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

