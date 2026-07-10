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Loại quả giá rẻ là “nhà máy dinh dưỡng”, ăn đều đặn cơ thể ngày càng khoẻ đẹp

Thứ Sáu, 14:00, 10/07/2026
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VOV.VN - Với hương vị ngọt mát, chất thịt mềm mọng và màu sắc vàng cam bắt mắt, đu đủ từ lâu đã trở thành món tráng miệng yêu thích của nhiều gia đình. Không chỉ dừng lại ở một món ăn ngon, loại quả này còn được ví như một "nhà máy dinh dưỡng" nhờ sở hữu lượng vitamin và khoáng chất khổng lồ.

Thần dược cho hệ tiêu hóa

Lợi ích nổi tiếng nhất của đu đủ chính là hỗ trợ tiêu hóa. Khả năng này đến từ enzyme papain – một loại men có khả năng phá vỡ các chuỗi protein khó tiêu trong dạ dày. Ăn đu đủ chín giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và ợ chua. Hàm lượng chất xơ và nước cao trong đu đủ còn giúp làm mềm phân, ngăn ngừa và điều trị chứng táo bón hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch mạnh mẽ

Chỉ cần ăn một lượng đu đủ vừa phải, bạn đã cung cấp cho cơ thể lượng Vitamin C vượt trội (gấp đôi lượng cần thiết mỗi ngày). Vitamin C kết hợp với Vitamin A trong đu đủ giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng thời tiết.

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Với hương vị ngọt mát, chất thịt mềm mọng và màu sắc vàng cam bắt mắt, đu đủ từ lâu đã trở thành món tráng miệng yêu thích của nhiều gia đình.

Kháng viêm và giảm đau 

Tình trạng viêm mãn tính là căn nguyên của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Đu đủ có chứa các chất chống oxy hóa mạnh giúp làm giảm các chỉ số viêm trong cơ thể. Những người bị viêm khớp dạng thấp, đau nhức xương khớp thường xuyên ăn đu đủ sẽ giúp xoa dịu các cơn đau và giảm sưng tấy một cách tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đu đủ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa lycopene và vitamin C cao, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol trong mạch máu. Khi cholesterol không bị oxy hóa, chúng sẽ không thể bám vào thành mạch gây xơ vữa động mạch. Thêm vào đó, lượng kali dồi dào trong đu đủ còn giúp điều hòa huyết áp và ổn định nhịp tim.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, trẻ hóa

Nếu muốn có một làn da khỏe đẹp từ bên trong, đừng bỏ qua đu đủ. Vitamin C và lycopene trong loại quả này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi cho da. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn đu đủ thường xuyên giúp da trông săn chắc và trẻ trung hơn rõ rệt.

Phòng ngừa ung thư

Hợp chất lycopene trong đu đủ có khả năng giảm các gốc tự do gây hại – tác nhân chính dẫn đến sự hình thành tế bào ung thư. Một điểm đặc biệt là trong số hàng chục loại rau củ quả có tính chống oxy hóa, chỉ có đu đủ cho thấy khả năng làm giảm rõ rệt các tế bào ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt nhờ cơ chế loại bỏ các gốc tự do biệt lập.

Bảo vệ thị lực, ngừa thoái hóa điểm vàng

Đu đủ chứa một lượng lớn lutein, zeaxanthin và vitamin A. Đây là những dưỡng chất "vàng" có tác dụng lọc các tia ánh sáng xanh gây hại cho mắt, bảo vệ võng mạc và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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