English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm gì để tự bảo vệ bản thân khi gặp rắn độc?

Thứ Sáu, 11:40, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự việc gần 900 con rắn xổng chuồng sau trận lũ lớn tại Quảng Tây (Trung Quốc) do ảnh hưởng của bão Maysak gây ra đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Vậy làm sao để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các loài rắn có độc trong mùa mưa lũ?

Theo Guardian, do ảnh hưởng của bão Maysak, thành phố Hoành Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đã hứng chịu mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, làng bị ngập sâu. Trong đó, một trang trại nuôi rắn ở làng Đặng Vu đã bị nước lũ phá hủy, khiến nhiều con rắn ráo trâu, rắn nước và rắn hổ mang thoát ra ngoài.

Ông Wu Zhi, một quan chức địa phương, nói với báo Red Star News rằng hầu hết các loài rắn đều không độc và một đội gồm 10 người đã được tổ chức để bắt chúng. Ông cảnh báo người dân không nên cố gắng bắt rắn bằng tay nếu phát hiện bất kỳ con nào trong nhà.

Sự việc hy hữu trên nhanh chóng làm dấy lên nỗi lo sợ đỉnh điểm cho người dân địa phương, khi nguy cơ đối mặt rắn độc không còn nằm ngoài tự nhiên mà có thể hiện hữu ngay trong khu dân cư.

Vậy cần lưu ý điều gì để để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các loài rắn, đặc biệt các loa có độc trong mùa mưa lũ?

lam gi de tu bao ve ban than khi gap ran doc hinh anh 1
Rắn hổ mang sở hữu độc tố thần kinh mạnh. (Ảnh minh họa: SCMP)

Cách nhận biết rắn độc và rắn không độc

Rắn độc (như rắn hổ mang, rắn lục) thường có đầu hình tam giác rõ rệt, mắt có con ngươi hình elip dọc. Khi bị kích động, rắn hổ mang sẽ ngẩng cao đầu và phồng mang đặc trưng. Vết cắn của rắn độc thường để lại 2 dấu răng nanh lớn và gây đau nhức, sưng tấy rất nhanh.

Rắn không độc (như rắn nước, rắn ráo) đầu thường có hình tròn hoặc thon dài, con ngươi mắt hình tròn. Vết cắn của chúng có dạng một vòng cung gồm nhiều chấm răng nhỏ, không có răng nanh lớn độc lực.

Cách phòng tránh bị rắn cắn trong mùa mưa lũ

Khi nước dâng cao, các loài rắn thường có xu hướng tìm đến các giá thể nổi (bè chuối, rác trôi nổi) hoặc bò vào nhà, ẩn nấp ở góc tối, chăn màn, gầm giường để tìm nơi khô ráo. Nếu vô tình chạm mặt "vị khách không mời" này, bạn cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Để chủ động phòng tránh rắn xâm nhập, người dân cần bịt kín các khe hở tại hệ thống cửa, tường và đường ống thoát nước. Đồng thời, hãy dọn dẹp các khu vực quanh nhà như đống rác, củi khô, thùng carton - vốn là nơi trú ẩn lý tưởng của rắn. Đêm đến, cần đóng chặt các cửa và lưu ý không nằm ngủ trực tiếp trên nền nhà hoặc hành lang.
  • Khi phải di chuyển trong vùng nước lũ hoặc dọn dẹp rác thải sau lũ, luôn đi ủng cao su và đeo găng tay bảo hộ dày. Dùng gậy để khua khoắng trước khi bước tới hoặc thò tay vào các góc khuất. 

Xử lý an toàn khi giáp mặt với rắn:

  • Bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn: Rắn chỉ trở nên hung dữ khi bị dồn vào đường cùng, bị giẫm lên hoặc bị khiêu khích. Hầu hết các loài rắn chỉ đi ngang qua và bạn không phải là mục tiêu của chúng. Nếu bạn phát hiện ra một con rắn, đừng bao giờ hoảng sợ. Thay vào đó nên giữ bình tĩnh, tạo khoảng cách an toàn, tuyệt đối không ném đá, dùng gậy đập hay kích động con vật. 
  • Không tự ý bắt hoặc đánh đuổi bằng tay không: Khi bắt gặp rắn hãy giữ nguyên hiện trạng và liên hệ ngay với lực lượng cứu hộ hoặc người có kinh nghiệm xử lý. Nếu con rắn cố thủ trong nhà và có dấu hiệu nguy hiểm, hãy sơ tán người già, trẻ nhỏ ra ngoài ngay khi có thể. Nếu bắt buộc phải di chuyển qua khu vực nghi ngờ có rắn, người dân cần trang bị ủng cao cổ và quần áo dày để giảm thiểu rủi ro.

Cần làm gì khi bị rắn cắn?

Nếu bị rắn độc cắn, nhanh chóng gọi dịch vụ cấp cứu khẩn cấp tại cơ sở y tế gần nhất. Trong thời gian chờ sự trợ giúp y tế, người thực hiện sơ cứu nên tuân theo các bước sau:

  • Trấn an người bị rắn cắn, giữ tâm lý bình tĩnh, hạn chế cử động, bất động chi bị cắn bằng nẹp, để làm chậm sự lây lan của nọc độc. Tháo bỏ đồ trang sức và nới lỏng quần áo nhằm tránh gây chèn ép và làm sưng vết thương.
  • Giữ phần chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện có khả năng điều trị rắn cắn. Nếu có thể, hãy ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện loài rắn, thay vì cố bắt hoặc giết nó.
  • Vết cắn có thể được rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý nếu điều kiện cho phép. Với một số trường hợp nghi do rắn độc thần kinh cắn, người dân có thể băng ép chi bị thương đúng kỹ thuật, song không được siết quá chặt làm cản trở tuần hoàn máu.
  • Các chuyên gia cũng cảnh báo việc rạch vết thương, dùng miệng hút nọc độc hay đắp lá cây đều không thể loại bỏ nọc độc, thậm chí còn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến việc điều trị bị chậm trễ.
a2.jpg

Mùa mưa đến, khu vực ĐBSCL người dân bị rắn độc cắn tăng đột biến

VOV.VN -Mùa mưa đến, khu vực ĐBSCL đối mặt với tình trạng rắn độc cắn tăng vọt, trong đó nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng. Để ngăn chặn các tai nạn đáng tiếc, ngành y tế khẩn thiết khuyến cáo người dân chủ động dọn dẹp môi trường sống và trang bị các biện pháp phòng tránh rắn tấn công.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kịp thời cứu sống bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở
Kịp thời cứu sống bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở

VOV.VN - Sau khi bị rắn độc cắn, một bé trai 11 tuổi ở Cà Mau được gia đình đưa đi điều trị tại cơ sở tư nhân thay vì đến bệnh viện, khiến tình trạng ngộ độc diễn tiến nặng, dẫn đến ngưng thở nguy kịch. May mắn, bệnh nhi đã được các bác sĩ Bệnh viên Sản - Nhi Cà Mau cứu sống kịp thời.

Kịp thời cứu sống bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở

Kịp thời cứu sống bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở

VOV.VN - Sau khi bị rắn độc cắn, một bé trai 11 tuổi ở Cà Mau được gia đình đưa đi điều trị tại cơ sở tư nhân thay vì đến bệnh viện, khiến tình trạng ngộ độc diễn tiến nặng, dẫn đến ngưng thở nguy kịch. May mắn, bệnh nhi đã được các bác sĩ Bệnh viên Sản - Nhi Cà Mau cứu sống kịp thời.

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn
Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam bị rắn hổ mang cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam bị rắn hổ mang cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà
Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà

VOV.VN - Cụ ông 79 tuổi ở Đà Nẵng bị rắn hổ mang cắn vào khuỷu tay nhưng vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà. Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà

Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà

VOV.VN - Cụ ông 79 tuổi ở Đà Nẵng bị rắn hổ mang cắn vào khuỷu tay nhưng vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà. Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe