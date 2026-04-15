Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

Thứ Tư, 05:45, 15/04/2026
VOV.VN - Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. Việc bổ sung rau sam vào thực đơn không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thông minh để bạn nạp vào cơ thể những dưỡng chất "vàng" giúp đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Giàu Omega-3 tốt cho tim mạch

Axit béo Omega-3 thường có trong cá, chứ không có nhiều trong thực vật. Rau sam là một ngoại lệ. Trên thực tế, loại rau này có hàm lượng axit béo omega-3 cao nhất trong tất cả các loại thực vật trên cạn. Các chất béo thiết yếu này có thể hỗ trợ sức khỏe động mạch và giúp ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các bệnh tim mạch khác.

Việc ăn rau sam thường xuyên là giải pháp tuyệt vời cho những người ăn chay hoặc những ai muốn bổ sung chất béo tốt cho não bộ mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm từ động vật.

Chống oxy hóa mạnh mẽ

Rau sam thực sự là một "kho báu" vitamin với sự hiện diện của bộ ba quyền lực: Vitamin A, C và E, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Các hợp chất màu sắc trong thân và lá như betalain không chỉ tạo nên vẻ ngoài rực rỡ cho cây mà còn có khả năng ngăn chặn các tổn thương cấu trúc tế bào, giúp làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa các bệnh mãn tính.

Nhờ nguồn chất chống oxy hóa dồi dào này, hệ miễn dịch của bạn sẽ được củng cố vững chắc, giúp cơ thể chống chọi tốt hơn với các tác nhân gây bệnh từ môi trường ô nhiễm bên ngoài.

Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. (Ảnh minh họa)
Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. (Ảnh minh họa)

Giảm nguy cơ ung thư

Rau sam chứa một số hợp chất được cho là có hoạt tính chống ung thư. Trong số đó có flavonoid, alkaloid và polysaccharid, một loại carbohydrate tự nhiên. Các nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy một số thành phần mạnh mẽ này có thể được sử dụng để điều trị ung thư trong tương lai. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm nhiều nữa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu cho thấy ăn rau sam có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói. Điều này có thể rất hữu ích nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng một số dữ liệu cho thấy rau sam có thể giúp những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao giảm cân. Đạt được cân nặng khỏe mạnh là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Tốt cho sức khỏe xương

Rau sam cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời hai khoáng chất quan trọng cho sức khỏe xương: canxi và magie. Cơ thể bạn không tự sản sinh ra canxi, vì vậy, bạn cần bổ sung thường xuyên từ thực phẩm để có xương và răng chắc khỏe. Khoảng 60% lượng magiê trong cơ thể được lưu trữ trong xương.

Nó giúp sản sinh các tế bào tạo xương và kiểm soát một loại hormone giúp cơ thể sử dụng canxi. Bổ sung đủ cả hai khoáng chất này có thể cải thiện sức khỏe xương khớp và ngăn ngừa các biến chứng do loãng xương và lão hóa. 

Tốt cho thị lực

Trong tất cả các loại rau lá xanh, rau sam có hàm lượng vitamin A cao nhất. Bổ sung đủ vitamin A có thể làm giảm nguy cơ phát triển thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) tới 25%.Thoái hóa điểm vàng (AMD) là nguyên nhân phổ biến nhất gây mất thị lực ở người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường
VOV.VN - Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược thế giới nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại củ quen thuốc này.

Giữ chân cho cô gái trẻ sau tai nạn do cú chèn ép kinh hoàng của xe tải
VOV.VN - Mặc dù không bị đứt lìa chi thể sau khi bị xe tải 10 tấn chèn qua, cô gái trẻ vẫn đối mặt nguy cơ phải cắt cụt chân trái. Nguyên nhân do tổn thương lóc da diện rộng, tạo thành một "khoang dịch khổng lồ" chứa gần 2 lít máu và dịch thể bên trong đùi.

Cà phê mật ong có gì đặc biệt? 5 tác dụng khiến nhiều người bất ngờ
VOV.VN - Cà phê mật ong ngày càng được nhiều người lựa chọn thay cho đường tinh luyện nhờ vị ngọt tự nhiên và được cho là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, thức uống này mang lại tác dụng gì và dùng thế nào cho đúng vẫn là điều không phải ai cũng biết.

