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Bị cường giáp vẫn muốn giảm cân? 7 cách giúp kiểm soát cân nặng

Thứ Sáu, 15:06, 04/09/2026
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VOV.VN - Giảm cân ở người cường giáp cần gắn với kiểm soát chức năng tuyến giáp để tránh ảnh hưởng điều trị. Dưới đây là 7 cách giúp duy trì cân nặng hợp lý, an toàn hơn.

Vì sao bệnh cường giáp ổn định thường dễ tăng cân?

Cường giáp làm tăng chuyển hóa, khiến người bệnh dễ sụt cân. Tuy nhiên, khi bệnh được kiểm soát, cân nặng có thể tăng trở lại nếu vẫn ăn nhiều hoặc ít vận động. Vì vậy, cần điều chỉnh chế độ ăn, vận động và sinh hoạt để kiểm soát cân nặng hợp lý.

7 cách giảm cân cho người cường giáp

Chế độ ăn uống phù hợp

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Người bệnh nên ưu tiên protein nạc, rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên cám và chất béo lành mạnh; hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo và đồ uống nhiều đường. Thực phẩm giàu iốt cần dùng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý kiêng khem quá mức.

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Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng

Tập thể dục thể thao thường xuyên

Duy trì vận động giúp tiêu hao năng lượng, tăng cường sức khỏe tim mạch và thể chất. Khi cường giáp được kiểm soát, người bệnh có thể tập 30-45 phút mỗi ngày tùy thể trạng, với các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy nhẹ, yoga, pilates, đạp xe hoặc bơi.

Cách giảm cân cho người cường giáp qua lối sống lành mạnh

Duy trì sinh hoạt điều độ giúp kiểm soát cân nặng và sức khỏe. Người bệnh nên ngủ đủ, hạn chế thức khuya và căng thẳng, tránh rượu bia, chất kích thích; ăn đúng giờ, không bỏ bữa và hạn chế ăn muộn.

Nghỉ ngơi đầy đủ

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình điều hòa hormone và kiểm soát cảm giác đói, no. Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7 - 8 giờ mỗi đêm và duy trì thời gian ngủ ổn định.

Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến cơ thể mệt mỏi, làm tăng cảm giác thèm ăn và khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, bên cạnh chế độ ăn và vận động, người bệnh cũng cần chú trọng chất lượng giấc ngủ.

Uống đủ nước

Bổ sung đủ nước giúp duy trì các hoạt động bình thường của cơ thể và hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói. Lượng nước cần thiết ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Nên ưu tiên nước lọc và chia đều trong ngày. Có thể sử dụng thêm đồ uống không đường nếu phù hợp. Ngược lại, nên hạn chế nước ngọt có gas, nước tăng lực, trà sữa và các loại đồ uống chứa nhiều đường vì có thể làm tăng lượng năng lượng nạp vào.

Tuân thủ thuốc điều trị

Người bệnh cần điều trị cường giáp đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc hay thay đổi liều. Khi hormone tuyến giáp ổn định, cân nặng có thể thay đổi, vì vậy cần tái khám, kiểm tra chức năng tuyến giáp định kỳ và trao đổi với bác sĩ nếu tăng hoặc giảm cân bất thường.

Thăm khám để được tư vấn giảm cân đúng cách

Hiệu quả kiểm soát cân nặng ở người cường giáp phụ thuộc vào tình trạng bệnh, thể trạng, chế độ điều trị và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, không nên áp dụng một chế độ giảm cân chung cho tất cả người bệnh.

Người đang điều trị cường giáp nên trao đổi với bác sĩ nội tiết hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng thực đơn và kế hoạch vận động phù hợp, vừa kiểm soát cân nặng vừa bảo đảm sức khỏe.

Ngoài ăn uống và vận động, người bệnh cần kiểm tra chức năng tuyến giáp định kỳ, dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý thay đổi liều hoặc phương pháp điều trị, không nhịn ăn hay kiêng khem quá mức. Nếu xuất hiện tim đập nhanh, run tay, bồn chồn, cáu gắt hoặc mệt mỏi kéo dài, nên đi khám để được kiểm tra và điều chỉnh điều trị khi cần.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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