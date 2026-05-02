Bí quyết chống nắng, tăng sinh collagen tự nhiên của người Việt ít ai biết

Thứ Bảy, 09:14, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, diếp cá còn là dược liệu quý giúp hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, táo bón, thanh nhiệt cơ thể và là bí quyết làm đẹp da hiệu quả.

Rau diếp cá xuất hiện phổ biến ở nhiều vùng quê, thường được ăn kèm rau sống hoặc dùng làm nước uống giải nhiệt. Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), đây là dược liệu dân gian tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm và sát trùng.

Nhờ những đặc tính này, diếp cá từ lâu được dùng hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, mụn nhọt, đau mắt đỏ, viêm ruột, bí tiểu, rối loạn kinh nguyệt và một số chứng viêm nhiễm thông thường. Ngoài ra, loại rau này còn được nhiều gia đình sử dụng để chăm sóc da và giảm nóng trong người.

Rau diếp cá xuất hiện phổ biến ở nhiều vùng quê. (Ảnh minh hoạ)

Một số cách dùng rau diếp cá phổ biến

Hỗ trợ bệnh trĩ

Người bị trĩ có thể ăn sống rau diếp cá thường xuyên trong bữa ăn. Ngoài ra, lá diếp cá nấu nước ấm để xông và rửa vùng hậu môn cũng là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng. Sau khi xông, phần bã có thể đắp ngoài da.

Giảm táo bón

Dùng khoảng 10 gam diếp cá sao khô, hãm với nước sôi trong 10 phút rồi uống như trà mỗi ngày. Cách này thường được duy trì liên tục khoảng 10 ngày.

Hạ sốt cho trẻ

Lấy 30 gam rau tươi rửa sạch, giã nát, hòa với nước rồi đun sôi, để nguội trước khi dùng. Phần bã có thể đắp hai bên thái dương theo kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, trẻ sốt cao hoặc kéo dài cần được khám bác sĩ.

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt

Có thể phối hợp diếp cá với ngải cứu, giã lấy nước uống chia hai lần trong ngày, dùng vài ngày trước kỳ kinh.

Giảm tiểu buốt, tiểu dắt

Diếp cá thường được kết hợp với rau má, mã đề để lấy nước uống. Đây là bài thuốc dân gian quen thuộc giúp thanh nhiệt, lợi tiểu.

Hỗ trợ sỏi thận

Một số người dùng diếp cá sắc uống hằng ngày hoặc hãm nước thay trà trong thời gian dài để hỗ trợ bài tiết đường tiết niệu.

Giảm tắc sữa sau sinh

Phụ nữ sau sinh bị căng tức do tắc tia sữa có thể dùng diếp cá sắc cùng táo đỏ theo kinh nghiệm dân gian trong vài ngày.

Ứng dụng làm đẹp từ rau diếp cá

Giảm nhờn, ngừa mụn

Nước cốt diếp cá có thể thoa ngoài da hoặc kết hợp nha đam để làm mặt nạ. Loại rau này được cho là có tính kháng khuẩn, hỗ trợ giảm viêm và làm dịu da.

Dưỡng ẩm, sáng da

Diếp cá trộn với mật ong thường được dùng làm mặt nạ tại nhà. Hỗn hợp này giúp cấp ẩm, hỗ trợ làm mềm da và cải thiện bề mặt da xỉn màu.

Làm săn da

Giã nát diếp cá với chút muối hột rồi đắp vùng da dầu, đặc biệt khu vực chữ T, là cách nhiều người áp dụng để giảm bã nhờn.

Các chuyên gia lưu ý rau diếp cá chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Người có bệnh lý kéo dài, viêm nhiễm nặng, trĩ chảy máu, sốt cao, rối loạn kinh nguyệt lâu ngày hoặc các vấn đề da liễu nghiêm trọng nên đi khám để được tư vấn đúng cách.

Khi đắp mặt nạ từ diếp cá, nên thử trước trên vùng da nhỏ để tránh kích ứng. Người có cơ địa dị ứng hoặc da nhạy cảm cần thận trọng khi sử dụng.

Như Loan/VTC News
Tag: Rau diếp cá chống nắng collagen
