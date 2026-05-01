Dứa vào mùa ngọt thơm nhưng những người này không nên ăn nhiều, cực hại sức khỏe

Những người dễ bị dị ứng

Dứa chứa bromelain, một loại enzyme phân giải protein và thường được sử dụng nhờ đặc tính chống viêm và chữa bệnh. Mặc dù bromelain có thể có lợi cho tiêu hóa và giảm viêm, nhưng nó cũng có thể gây dị ứng.

Những người có tiền sử viêm mũi dị ứng, hen suyễn, viêm da cơ địa hoặc dị ứng thực phẩm nên thận trọng khi ăn dứa. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 15 phút sau khi ăn. Những người bị dị ứng tuyệt đối nên tránh hoàn toàn dứa hoặc tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế trước khi thử dù chỉ một lượng nhỏ.

Người mắc bệnh tiểu đường

Dứa có hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là fructose, có thể làm tăng lượng đường trong máu. Người mắc bệnh tiểu đường ăn nhiều dứa có thể gặp phải các vấn đề sau như lượng đường trong máu tăng đột biến, nguy cơ tăng cân và béo phì cao hơn, khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết. Người mắc bệnh tiểu đường nên tránh hoặc hạn chế lượng tiêu thụ dứa để đảm bảo tốt cho sức khỏe.

Những người bị huyết áp cao

Ăn quá nhiều dứa có thể ảnh hưởng đến việc điều hòa huyết áp. Một số người có thể gặp phải các triệu chứng như mặt đỏ bừng, đau đầu và chóng mặt.

Hàm lượng kali cao trong dứa có thể ảnh hưởng đến cân bằng chất lỏng trong cơ thể và bromelain có thể tương tác với một số loại thuốc. Người bị cao huyết áp chỉ nên ăn dứa với lượng vừa phải và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Những người có vấn đề về răng miệng

Tính axit của dứa, kết hợp với các enzyme như bromelain, có thể gây kích ứng khoang miệng. Những người bị viêm nướu, loét miệng hoặc răng nhạy cảm có thể gặp phải các triệu chứng sau: cảm giác đau rát ở nướu và niêm mạc miệng, tê lưỡi và họng.

Ngay cả những người khỏe mạnh cũng nên tránh ăn quá nhiều dứa để ngăn ngừa khó chịu tạm thời ở miệng. Ăn dứa cùng bữa ăn và súc miệng sau đó có thể giảm tác động đến sức khỏe răng miệng.

Những người có vấn đề về dạ dày hoặc tiêu hóa

Các axit hữu cơ trong dứa, đặc biệt là axit citric và axit malic, cùng với bromelain, có thể gây kích ứng dạ dày và ruột. Những người bị viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc trào ngược axit có thể gặp phải các triệu chứng sau: buồn nôn và khó chịu ở dạ dày, ợ nóng hoặc trào ngược axit bùng phát, tình trạng viêm nhiễm gia tăng ở niêm mạc dạ dày nhạy cảm. Đối với những người này, cách tốt nhất là nên ăn dứa với lượng rất nhỏ, tránh ăn khi bụng đói.