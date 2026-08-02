English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị tăng huyết áp có thể uống cà phê hàng ngày?

Chủ Nhật, 10:22, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người tăng huyết áp vẫn có thể uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày nếu bệnh được kiểm soát tốt, nhưng cần tránh một sai lầm làm ảnh hưởng hiệu quả điều trị.

Người tăng huyết áp không nhất thiết phải chia tay ly cà phê buổi sáng, kể cả khi đang sử dụng thuốc điều trị. Theo các chuyên gia tim mạch, nếu tình trạng huyết áp được kiểm soát ổn định và người bệnh chỉ uống với lượng hợp lý, cà phê vẫn có thể là một phần trong thói quen hàng ngày.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết, nhiều bệnh nhân vẫn băn khoăn liệu cà phê có làm tăng huyết áp hoặc làm giảm tác dụng của thuốc điều trị. Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy phần lớn người bệnh không cần kiêng tuyệt đối loại đồ uống này.

Theo ông, caffeine trong cà phê có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong khoảng một đến ba giờ sau khi uống. Tác động này xuất phát từ việc caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm và làm co mạch máu tạm thời. Dù vậy, hiện tượng tăng huyết áp thoáng qua không đồng nghĩa với việc cà phê là nguyên nhân gây tăng huyết áp mạn tính.

bi tang huyet ap co the uong ca phe hang ngay hinh anh 1
Người tăng huyết áp vẫn có thể uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày nếu bệnh được kiểm soát tốt (Ảnh minh họa)

Uống cà phê thế nào khi bị tăng huyết áp?

Khuyến cáo năm 2024 của Hội Tim mạch châu Âu cũng cho thấy, chưa có bằng chứng khẳng định việc uống cà phê thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp. Ngược lại, ở những người duy trì thói quen uống cà phê mỗi ngày, cơ thể dần thích nghi với caffeine nên mức tăng huyết áp sau khi uống thường giảm đáng kể.

Với đa số người bệnh đã kiểm soát huyết áp tốt, khoảng 1-2 ly cà phê mỗi ngày được xem là mức sử dụng tương đối an toàn. Tuy nhiên, lượng caffeine trong mỗi loại cà phê không giống nhau. Một ly espresso nhỏ có hàm lượng caffeine khác đáng kể so với một cốc cà phê phin Việt Nam pha đặc. Ngoài cà phê, trà đặc, nước tăng lực hay nước ngọt chứa caffeine cũng góp phần làm tăng tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Nhiều người lo ngại cà phê sẽ làm mất tác dụng của thuốc điều trị tăng huyết áp. GS Hùng cho biết, về mặt dược lý, caffeine có thể làm tăng hoạt tính thần kinh giao cảm, tăng tiết catecholamine và tăng sức cản mạch ngoại vi. Vì vậy, ở liều cao hoặc ở người không có thói quen uống cà phê, caffeine có thể đối kháng một phần tác dụng hạ huyết áp của nhóm thuốc chẹn beta.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy việc uống cà phê với lượng vừa phải làm giảm hiệu quả của các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp phổ biến như thuốc ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin, chẹn kênh canxi hay thuốc lợi tiểu.

Điều các chuyên gia lưu ý là không nên dùng cà phê để uống thuốc. Người bệnh nên uống thuốc bằng nước lọc, đúng thời điểm theo hướng dẫn của bác sĩ để bảo đảm hiệu quả điều trị.

Nếu sau khi uống cà phê thường xuyên xuất hiện tình trạng hồi hộp, tim đập nhanh hoặc huyết áp tăng rõ rệt nhiều lần, người bệnh nên giảm lượng caffeine hoặc chuyển sang cà phê ít caffeine. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý lượng đường, sữa và các loại phụ gia đi kèm, bởi đây mới là những yếu tố dễ khiến ly cà phê trở nên kém lành mạnh.

Như Loan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huyết áp thấp có nên uống cà phê? Sự thật nhiều người đang hiểu sai
Huyết áp thấp có nên uống cà phê? Sự thật nhiều người đang hiểu sai

VOV.VN - Trong nhịp sống hiện đại, cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, với người bị huyết áp thấp, việc sử dụng cà phê vẫn là vấn đề gây tranh cãi: liệu có an toàn và phù hợp hay không?

Huyết áp thấp có nên uống cà phê? Sự thật nhiều người đang hiểu sai

Huyết áp thấp có nên uống cà phê? Sự thật nhiều người đang hiểu sai

VOV.VN - Trong nhịp sống hiện đại, cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, với người bị huyết áp thấp, việc sử dụng cà phê vẫn là vấn đề gây tranh cãi: liệu có an toàn và phù hợp hay không?

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày
Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống, bạn có thể hạn chế tác động tiêu cực và thưởng thức cà phê an toàn hơn.

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống, bạn có thể hạn chế tác động tiêu cực và thưởng thức cà phê an toàn hơn.

Thích uống cà phê nhưng sợ răng ố vàng? Hãy làm 5 điều này
Thích uống cà phê nhưng sợ răng ố vàng? Hãy làm 5 điều này

VOV.VN - Cà phê giúp tỉnh táo và thư giãn nhưng cũng có thể khiến răng xỉn màu nếu sử dụng không đúng cách. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn vẫn có thể thưởng thức cà phê mà hạn chế nguy cơ răng ố vàng.

Thích uống cà phê nhưng sợ răng ố vàng? Hãy làm 5 điều này

Thích uống cà phê nhưng sợ răng ố vàng? Hãy làm 5 điều này

VOV.VN - Cà phê giúp tỉnh táo và thư giãn nhưng cũng có thể khiến răng xỉn màu nếu sử dụng không đúng cách. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn vẫn có thể thưởng thức cà phê mà hạn chế nguy cơ răng ố vàng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe