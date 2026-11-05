Bỏ bữa để giảm cân, lợi bất cập hại

7 giờ sáng, thay vì dành thời gian ăn sáng, anh Nguyễn Khôi Nguyên ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội vội vã đến nơi làm việc với chiếc bụng rỗng. Nhiều năm nay, bỏ bữa sáng đã trở thành thói quen của anh. Anh từng nghĩ việc này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm cân. Tuy nhiên, sau khi giảm được khoảng 5-6kg, anh bắt đầu gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống, nhất là những ngày phải hoạt động nhiều.

Không chỉ anh Nguyên, chị Nguyễn Hương Lan ở phố Trần Cung, Hà Nội cũng đã duy trì thói quen không ăn sáng trong nhiều năm vì cuộc sống bận rộn. Trong khi đó, chị Quách Hồng Ngọc ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng thường bỏ bữa sáng đơn giản vì ngại ăn, đôi khi dẫn đến tình trạng đau bụng.

Thực tế, bỏ bữa có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng đều tiềm ẩn những ảnh hưởng không tốt đối với cơ thể. Sau khoảng 6 tháng nhịn ăn với mong muốn giảm cân, chị Trịnh Tú Trang ở Hà Đông, Hà Nội đã quyết định điều chỉnh chế độ ăn uống, kết hợp luyện tập. Nhờ đó, cơ thể săn chắc hơn, cân nặng ổn định và sức khỏe cũng được cải thiện.

Nguyên tắc 1/4 đĩa thức ăn giúp kiểm soát cân nặng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. (Ảnh thanhnien.vn)

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, chuyên gia dinh dưỡng, bỏ bữa có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, khả năng tập trung và làm tăng nguy cơ hạ đường huyết. Khi không ăn sáng, nhiều người có xu hướng ăn bù vào bữa trưa hoặc bữa tối. Điều này khiến năng lượng nạp vào cơ thể vượt quá nhu cầu, dễ gây mất cân bằng đường huyết và tích lũy năng lượng dư thừa, dẫn đến thừa cân, béo phì.

Đối với bữa tối, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi cho rằng không nên nhịn ăn hoàn toàn. Sau một ngày làm việc, cơ thể vẫn cần được bổ sung năng lượng và dưỡng chất để phục hồi. Tuy nhiên, lượng thức ăn trong bữa tối nên thấp hơn bữa sáng và bữa trưa, hạn chế tinh bột, đồng thời tăng cường rau xanh, hoa quả tươi và bổ sung đủ nước.

Để kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, người dân nên duy trì các bữa ăn hợp lý, đa dạng thực phẩm. Một cách đơn giản là áp dụng nguyên tắc chia đĩa thức ăn thành bốn phần: một nửa dành cho rau xanh, một phần tư là tinh bột và một phần tư còn lại là thức ăn giàu đạm. Khi ăn, có thể ưu tiên rau trước, sau đó đến thức ăn và cuối cùng là cơm để hỗ trợ kiểm soát lượng năng lượng nạp vào.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, duy trì vận động và luyện tập thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng. Thay vì nhịn ăn hay bỏ bữa, mỗi người nên xây dựng thói quen ăn uống cân bằng, phù hợp với nhu cầu của cơ thể và nhịp sống hàng ngày.