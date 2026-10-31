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Thứ quả thanh mát giá bình dân, giúp giảm cân, mát gan lại hạ huyết áp cực tốt

Thứ Bảy, 14:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Quả lặc lè từ lâu đã trở thành món ăn dân dã quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình. Không chỉ mang hương vị ngọt mát loại quả này còn được ví như một "vị thuốc tự nhiên" mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

 

Giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Lặc lè là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Việc tiêu thụ các thực phẩm giàu chất xơ như lặc lè giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Hàm lượng chất xơ cũng hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi.

Hỗ trợ chức năng hệ miễn dịch

Lặc lè chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa thiết yếu, chẳng hạn như vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Các chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng bằng cách tăng cường sản xuất và chức năng của bạch cầu. Chất chống oxy hóa cũng chống lại stress oxy hóa và giảm viêm, góp phần tăng cường khả năng phòng vệ miễn dịch.

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Quả lặc lè được ví như một "vị thuốc tự nhiên" mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Các chất dinh dưỡng trong lặc lè bao gồm kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, góp phần vào sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể. Chất xơ có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol, do đó làm giảm mức cholesterol xấu (LDL).

Chất chống oxy hóa bảo vệ tim bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa đối với mạch máu và giảm viêm. Việc bổ sung lặc lè vào các bữa ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện lưu thông máu và duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Lặc lè được biết đến với đặc tính giải độc, hỗ trợ chức năng gan. Các chất chống oxy hóa và dưỡng chất thực vật có trong loại quả này giúp trung hòa các độc tố có hại và giảm stress oxy hóa cho gan. Lặc lè cũng có thể giúp cải thiện sản xuất mật và tăng cường khả năng chuyển hóa chất béo hiệu quả của gan.

Tăng cường hiệu quả giảm cân

Lặc lè có hàm lượng calo thấp nhưng giàu nước và chất xơ, là thực phẩm lý tưởng cho việc kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp tạo cảm giác no, giảm cảm giác đói và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Hàm lượng nước cao trong lặc lè giúp giữ cho cơ thể đủ nước và hỗ trợ các quá trình trao đổi chất.

Cải thiện sức khỏe hô hấp

Theo dân gian, lặc lè có thể được sử dụng để giảm các triệu chứng bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và viêm phế quản. Đặc tính chống viêm của nó giúp giảm viêm đường thở, giúp thở dễ dàng hơn. Loại rau này cũng giúp làm loãng dịch nhầy và đờm, hỗ trợ chức năng hô hấp tốt hơn. Thường xuyên sử dụng có thể hỗ trợ sức khỏe phổi và giảm bớt khó chịu về đường hô hấp bằng cách làm dịu các mô bị kích thích và cải thiện hiệu quả hô hấp tổng thể.

Cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu

Lặc lè là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu như vitamin A, vitamin C và một số vitamin nhóm B, cùng với các khoáng chất như magiê, canxi và sắt. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm sản xuất năng lượng, sức khỏe xương và vận chuyển oxy. Vitamin A hỗ trợ thị lực và sức khỏe miễn dịch, trong khi sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu. 

Hỗ trợ sức khỏe xương

Hàm lượng canxi và magiê trong lặc lè đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe. Canxi cần thiết cho mật độ và độ chắc khỏe của xương, trong khi magie hỗ trợ hấp thụ canxi và hình thành xương. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin K hỗ trợ quá trình chuyển hóa xương, khiến lặc lè trở thành một loại rau có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương khớp.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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