Cây thuốc quý mọc dại khắp vườn, biết sử dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Thứ Ba, 05:45, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây mã đề không chỉ là một loại cây mọc dại mà còn là vị thuốc quý nhờ chứa các hợp chất sinh học có lợi, giúp giải độc, thanh nhiệt và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý.

Hỗ trợ chữa ho, tiêu đờm

Mã đề lớn chứa các chất hóa học có thể giúp giảm đau và sưng, giảm chất nhầy và làm thông thoáng đường thở. Nó cũng có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm.  Trong dân gian, mã đề được dùng làm bài thuốc chữa ho, tiêu đờm…

Hỗ trợ điều trị sỏi thận và viêm đường tiết niệu

Lợi ích nổi bật nhất của mã đề chính là khả năng lợi tiểu và kháng khuẩn mạnh mẽ. Các hoạt chất trong mã đề giúp tăng lưu lượng nước tiểu, từ đó hỗ trợ đào thải các tinh thể khoáng chất (tiền thân của sỏi) ra khỏi thận và bàng quang.

Đối với những người bị viêm đường tiết niệu, nước sắc mã đề giúp làm dịu cảm giác đau rát, giảm sưng viêm và ngăn chặn vi khuẩn phát triển, giúp hệ bài tiết hoạt động trơn tru hơn.

cay thuoc quy moc dai khap vuon, biet su dung tot chang kem thuoc bo dat tien hinh anh 1
Mã đề lớn chứa các chất hóa học có thể giúp giảm đau và sưng, giảm chất nhầy và làm thông thoáng đường thở.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chiết xuất từ ​​lá mã đề có tác dụng làm giảm nhu động của tá tràng, giảm viêm loét dạ dày và chống tiêu chảy. Đặc biệt, hạt mã đề còn chứa psyllium - một loại chất xơ có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Điều này không chỉ giúp điều trị táo bón mà còn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS) và giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Thanh nhiệt, giải độc gan và trị mụn nhọt

Lá cây mã đề chứa nhiều vitamin A, C, K và rất giàu canxi. Còn thân cây mã đề chứa lượng lớn aucubin - loại glucozit có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là tác dụng phong nhiệt và giải độc gan, thận. Với cây mã đề, bạn có thể phơi khô rồi sắc lấy nước uống. Sử dụng đúng cách mã đề có thể mang lại hiệu quả.

Kháng viêm, cầm máu

Lá mã đề tươi khi giã nát có đặc tính kháng khuẩn và cầm máu rất tốt. Trong trường hợp bị côn trùng cắn, trầy xước nhẹ hoặc bỏng, việc đắp lá mã đề lên vùng da bị tổn thương có thể giúp giảm sưng tấy ngay lập tức và kích thích quá trình tái tạo tế bào. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ mã đề có khả năng làm tăng tốc độ chữa lành vết thương nhờ vào các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Mã đề khá lành tính và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng mã đề cũng không nên tùy tiện và lạm dụng. Khi dùng mã đề làm thuốc hay uống trà, nên tham khảo ý kiến của  bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, tránh dùng mã đề như trà giải khát hàng ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: cây mã đề bông mã đề cây mã đề dùng để làm gì lợi ích của cây mã đề tác dụng của cây mã đề
5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất
VOV.VN - Hạt tiêu đen không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và tăng hấp thu dưỡng chất nhờ hoạt chất piperine. Khi kết hợp đúng thực phẩm, loại gia vị quen thuộc này có thể giúp bữa ăn bổ dưỡng hơn.

Đói bụng trước khi ngủ, nên ăn ngay hay cố nhịn?

VOV.VN - Cơn đói trước giờ đi ngủ khiến nhiều người băn khoăn: nên ăn thêm hay cố nhịn đến sáng? Quyết định tưởng đơn giản này lại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng và sức khỏe nếu không xử lý đúng cách.

Lấy máu xét nghiệm tại nhà: Nên hay không?

VOV.VN - Dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà giúp tránh cảnh chờ đợi ở bệnh viện nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả nếu lạm dụng hoặc chọn cơ sở thiếu chuyên môn.

