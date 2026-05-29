Ca mắc Ebola tiếp tục tăng tại châu Phi, Việt Nam siết phòng dịch từ cửa khẩu

Thứ Sáu, 18:31, 29/05/2026
VOV.VN - Bộ Y tế cảnh báo dịch Ebola tại Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp, song nguy cơ xâm nhập Việt Nam hiện ở mức thấp.

Chiều 29/5, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tiếp tục phát đi thông báo cập nhật về tình hình dịch bệnh do virus Ebola trong bối cảnh ca mắc ghi nhận tại một số quốc gia tăng nhanh.

Cụ thể, theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng, có sự mở rộng về địa bàn và ghi nhận nguy cơ lây truyền qua biên giới.

Tính đến ngày 27/5, Congo ghi nhận 1.077 ca nghi nhiễm, trong đó có 238 ca tử vong nghi ngờ; 121 ca xác định với 17 ca tử vong. Uganda ghi nhận 7 ca xác định, trong đó một người tử vong. Tổng cộng hai quốc gia đã có 128 ca xác định và 18 ca tử vong.

WHO đánh giá nguy cơ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở mức rất cao và nguy cơ ở cấp khu vực (bao gồm Uganda) ở mức cao do còn có lây truyền trong cộng đồng.

Nguy cơ tồn tại các chuỗi lây truyền chưa được phát hiện, gia tăng số ca liên quan đến di chuyển qua biên giới và mạng lưới người tiếp xúc mở rộng; và nguy cơ ở cấp toàn cầu hiện ở mức thấp. Trong khi đó, hiện chủng Bundibugyo chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. 

Trước diễn biến của dịch bệnh, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã phối hợp với WHO, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US.CDC), các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia tổ chức đánh giá nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Theo đánh giá hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh và nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ghi nhận ca bệnh xâm nhập, nhất là trong bối cảnh giao lưu đi lại quốc tế tiếp tục gia tăng.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch từ sớm, từ xa; tổ chức cập nhật các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các tỉnh, thành phố về giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm, điều tra, truy vết, quản lý trường hợp bệnh nghi ngờ.

Đồng thời, các địa phương đã tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt là người đi về từ khu vực đang có dịch; Rà soát phương án đáp ứng, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, khu vực cách ly và điều trị khi cần thiết, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong cộng đồng.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ebola, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị người dân:

  • Không hoang mang, cần chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống; khi có biểu hiện nghi ngờ sau khi đi về từ khu vực đang có dịch hoặc có tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.
  • Hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
  • Đối với những công dân buộc phải đến các khu vực này, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc với người bị bệnh hoặc có triệu chứng như sốt, nôn ói hoặc tiêu chảy.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, US.CDC và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ thường xuyên và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế.

 

Linh Thương/VOV.VN
Tag: VOV Ebola virus Ebola dấu hiệu nhận biết Ebola bệnh do virus Ebola cách ly 21 ngày WHO Bộ Y tế
Kenya chấp thuận kế hoạch của Mỹ về việc mở cơ sở cách ly Ebola
VOV.VN - Kenya đã đồng ý về việc Mỹ mở một cơ sở cách ly tại nước này, dành cho người Mỹ tiếp xúc hoặc nhiễm virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tỷ lệ tử vong khi mắc Ebola có thể lên tới 90%
VOV.VN - Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế bổ sung quy định về dấu hiệu nhận biết, giám sát bệnh do virus Ebola
VOV.VN - Hướng dẫn mới của Bộ Y tế đã lượng hóa chi tiết dấu hiệu nghi ngờ mắc Ebola với tiêu chí bắt buộc có sốt từ 38 độ C cùng ít nhất 1 triệu chứng đặc hiệu và yếu tố dịch tễ trong 21 ngày. Người nghi nhiễm phải được cách ly và xét nghiệm ngay tại bệnh viện.

Bệnh Ebola tử vong đến 90%, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt
VOV.VN - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các ca nghi nhiễm nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

