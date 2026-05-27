Bộ Y tế bổ sung quy định về dấu hiệu nhận biết, giám sát bệnh do virus Ebola

Bộ Y tế vừa ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola. So với hướng dẫn được ban hành năm 2014, hướng dẫn mới có một số sự thay đổi về tác nhân gây bệnh, bổ sung 6 chủng virus gây bệnh, phương pháp xét nghiệm, tiêu chuẩn chẩn đoán ca nghi ngờ, các phương pháp điều trị…

Bộ Y tế bổ sung loạt hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola

Cụ thể theo hướng dẫn mới cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán ca bệnh nghi ngờ, trong đó các thông tin triệu chứng lâm sàng được lượng hóa chi tiết giúp dễ xác định hơn như bắt buộc có sốt 38 độ C và ít nhất 1 triệu chứng đặc hiệu (đau đầu, nôn/tiêu chảy, đau bụng, xuất huyết không giải thích được) và có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày.

Các yếu tố dịch tễ này gồm tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh được xác định hoặc nghi nhiễm virus Ebola; hoặc đi về từ vùng dịch bệnh do virus Ebola đang lưu hành; hoặc trực tiếp xử lý, tiếp xúc với động vật ốm/chết do virus Ebola.

Về điều trị, Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung các biện pháp điều trị hỗ trợ dinh dưỡng, tâm lý cho người bệnh. Đặc biệt lưu ý điều trị theo dõi cho người cao tuổi, suy giảm miễn dịch và trẻ em. Đồng thời bổ sung các kháng thể đơn dòng áp dụng cho chủng Zaire.

Về quản lý người tiếp xúc gần, bổ sung quy định cấm khắt khe như không được cho bú sữa mẹ, hiến máu, mô, tạng, tinh dịch trong vòng 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối với các trường hợp tiếp xúc gần.

Dấu hiệu nhận biết Ebola

Theo Bộ Y tế, bệnh có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng, thường có hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ tử vong trung bình 50% (dao động 25% - 90%).

Thời gian ủ bệnh trung bình 2 - 21 ngày.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm: Sốt cấp tính; mệt mỏi; đau đầu, đau mỏi cơ, đau họng; nôn/buồn nôn; tiêu chảy; đau bụng; viêm kết mạc.

Phát ban, ban đầu ban nhú đỏ sẫm màu như đinh ghim tập trung ở nang lông, sau hình thành nên tổn thương ban dát sẩn có ranh giới rõ và cuối cùng hợp thành ban lan tỏa, thường trong tuần đầu của bệnh.

Triệu chứng xuất huyết gồm đi ngoài phân đen, chảy máu nơi tiêm truyền, ho máu, chảy máu chân răng, đái máu, chảy máu âm đạo.

Ngoài ra có thể có những triệu chứng khác như sốc, suy đa tạng (suy gan, suy thận...).

Các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám tại bệnh viện, cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm để gửi làm xét nghiệm đặc hiệu chẩn đoán bệnh. Các ca bệnh được xác định cần phải nhập viện điều trị và cách ly hoàn toàn.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh. Bộ Y tế cho hay sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới để có khuyến cáo và tăng cường phòng chống bệnh phù hợp.

Bộ cũng yêu cầu các sở y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương tổ chức phổ biến, tập huấn và chuẩn bị sẵn sàng các phương án triển khai nghiêm túc hướng dẫn chuyên môn mới này.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo - một trong 6 chủng của virus Ebola. Ngày 17/5, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.