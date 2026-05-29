  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kenya chấp thuận kế hoạch của Mỹ về việc mở cơ sở cách ly Ebola

Thứ Sáu, 08:21, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kenya đã đồng ý về việc Mỹ mở một cơ sở cách ly tại nước này, dành cho người Mỹ tiếp xúc hoặc nhiễm virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cơ sở cách ly Ebola của Mỹ dự kiến được đặt tại một căn cứ không quân ở Laikipia thuộc miền Trung Kenya và do Cơ quan Y tế Công cộng Mỹ điều hành. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/5 cam kết viện trợ 80 triệu USD để ứng phó với dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congovà Uganda.

Một bác sĩ người Mỹ nhiễm virus Ebola và một số công dân Mỹ tiếp xúc với virus đã được đưa đến Đức để điều trị và theo dõi. Một bác sĩ người Mỹ khác tiếp xúc với virus đã được đưa đến Cộng hòa Séc.

Uganda đã đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo để kiểm soát dịch Ebola bùng phát. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang nỗ lực phối hợp cùng các quốc gia khu vực nhằm ngăn đợt bùng phát dịch Ebola. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/5 đã đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và dự kiến tới tâm dịch tại tỉnh Ituri ở phía Đông Bắc nước này.

Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có 1.077 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 121 trường hợp được xác nhận, cùng với 246 trường hợp nghi tử vong do Ebola. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều.

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda

VOV.VN - Cơ quan y tế vùng Lombardia, ở miền bắc Italy, vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola tại thành phố Milano. Cả hai bệnh nhân đều vừa trở về từ Uganda, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh này.

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

VOV.VN - Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

