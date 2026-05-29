Kenya chấp thuận kế hoạch của Mỹ về việc mở cơ sở cách ly Ebola

Cơ sở cách ly Ebola của Mỹ dự kiến được đặt tại một căn cứ không quân ở Laikipia thuộc miền Trung Kenya và do Cơ quan Y tế Công cộng Mỹ điều hành. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/5 cam kết viện trợ 80 triệu USD để ứng phó với dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congovà Uganda.

Một bác sĩ người Mỹ nhiễm virus Ebola và một số công dân Mỹ tiếp xúc với virus đã được đưa đến Đức để điều trị và theo dõi. Một bác sĩ người Mỹ khác tiếp xúc với virus đã được đưa đến Cộng hòa Séc.

Uganda đã đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo để kiểm soát dịch Ebola bùng phát. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang nỗ lực phối hợp cùng các quốc gia khu vực nhằm ngăn đợt bùng phát dịch Ebola. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/5 đã đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và dự kiến tới tâm dịch tại tỉnh Ituri ở phía Đông Bắc nước này.

Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có 1.077 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 121 trường hợp được xác nhận, cùng với 246 trường hợp nghi tử vong do Ebola. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều.