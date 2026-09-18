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Cải chính

Cà Mau hỗ trợ 14 triệu đồng/năm cho cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa

Thứ Sáu, 10:38, 18/09/2026
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VOV.VN - HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh. Chính sách mới này nhằm giảm bớt áp lực công việc, động viên đội ngũ cán bộ, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo nghị quyết, bắt đầu từ tháng 9 này, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, phường (bao gồm cả cán bộ thuộc Trung tâm và cán bộ do các cơ quan, đơn vị cử đến) sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

ca mau ho tro 14 trieu dong nam cho can bo lam viec tai bo phan mot cua hinh anh 1
Tỉnh Cà Mau ban hành chính sách đặc thù, hỗ trợ người làm việc ở Bộ phận Một cửa để nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng này còn được hỗ trợ kinh phí may đồng phục 2 triệu đồng/người/năm (không áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp trang phục ngành theo quy định). Tổng mức chi 14 triệu đồng/người/năm này sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán hằng năm.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có tờ trình nêu rõ sự cần thiết ban hành chính sách. Cụ thể, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại bộ phận một cửa các cấp gia tăng đáng kể. Năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 2,7 triệu hồ sơ; trung bình mỗi công chức, viên chức phải tiếp nhận trên 5.300 hồ sơ/năm, tương đương 446 hồ sơ/tháng và 21 hồ sơ/ngày.

Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục hành chính, cán bộ tại đây còn phải thực hiện công việc chuyên môn khác do cơ quan giao. Đội ngũ này cũng gánh vác trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giải đáp quy định pháp luật và trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân tương tự nhiệm vụ tiếp công dân. Đồng thời phải bắt kịp yêu cầu quan trọng của công việc là chuyển đổi số và cải cách hành chính.

ca mau ho tro 14 trieu dong nam cho can bo lam viec tai bo phan mot cua hinh anh 2
Mỗi người sẽ được hỗ trợ 14 triệu đồng/năm, những người đã nhận khoản hỗ trợ đồng phục khác thì không được nhận khoản hỗ trợ 2 triệu đồng/năm.

Thực tế công việc ở bộ phận một cửa đòi hỏi cường độ cao và áp lực rất lớn nhưng chưa có quy định riêng về chế độ hỗ trợ. Việc kịp thời xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh Cà Mau đã giúp động viên đội ngũ cán bộ tại bộ phận này làm tốt nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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