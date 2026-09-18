Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Đảm bảo thực chất, không hình thức

Công văn nêu, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện; Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành các hướng dẫn về chuyên môn, tài chính, quản lý dữ liệu và nhiều địa phương đã chủ động tổ chức khám, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Việc rà soát, xác định đối tượng, phối hợp, lồng ghép giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác có nơi chưa thống nhất.

Năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng; thời gian còn lại không nhiều.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai khám sức khỏe người dân trên địa bàn

Để thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 72-NQ/TW và tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg, bảo đảm thực chất, đúng đối tượng, theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, không hình thức, không chạy theo thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Xác định chính xác số người đã được khám, số người chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Bên cạnh đó, tổ chức phối hợp, lồng ghép phù hợp giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác theo quy định, bảo đảm mỗi người dân được lập kế hoạch khám sức khỏe theo một nhóm đối tượng phù hợp; hạn chế tình trạng người dân được xếp vào nhiều nhóm đối tượng và do các cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Thực hiện việc phối hợp, lồng ghép; sử dụng và kế thừa kết quả khám còn giá trị lâm sàng; thống kê, xác định người đã được khám theo hướng dẫn của Bộ Y tế tránh trùng lặp, lãng phí và thanh toán trùng.

Gắn tổ chức khám với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp theo đúng trách nhiệm, phạm vi chi và phân cấp ngân sách; xác định rõ nguồn kinh phí đối với từng nhóm đối tượng, nội dung khám. Trường hợp chưa đủ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tổng hợp nhu cầu trong dự toán ngân sách và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định. Thực hiện đúng quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, mua sắm, thanh toán, quyết toán, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Gắn tổ chức khám với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời; đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID; bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, có thể tra cứu, sử dụng phục vụ chuyên môn và quản lý.

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe với dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn vận động người lao động tham gia đầy đủ, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất và nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao.

Khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên; bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp năng lực hệ thống y tế, không để trùng lặp, không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, y tế cơ sở nâng cao năng lực tổ chức khám, tư vấn, phát hiện sớm, quản lý yếu tố nguy cơ và bệnh mạn tính sau khám.

Hướng dẫn chuyển tuyến, theo dõi, quản lý sức khỏe đối với trường hợp phát hiện bất thường, bảo đảm việc khám gắn với chăm sóc và quản lý sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương để chuẩn hóa dữ liệu, quy trình cập nhật dữ liệu và liên thông kết quả khám.

Kết nối Sổ sức khỏe điện tử, VNeID, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số để hạn chế chỉ định, thực hiện lại dịch vụ kỹ thuật không cần thiết.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định pháp luật; xử lý dứt điểm các vướng mắc về cơ chế tài chính, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu.

Chủ trì đánh giá tác động tổng thể đối với khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và hoàn thiện quy định, lộ trình để Quỹ bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho một số đối tượng phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ.

Chủ trì rà soát, tổng hợp những vấn đề khó khăn liên quan đến cân đối, bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc của các địa phương để xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp đối soát dữ liệu để cơ sở khám tra cứu, sử dụng kết quả phù hợp, ngăn ngừa thanh toán trùng, trục lợi; phối hợp với Bộ Y tế đánh giá đầy đủ tác động và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế đối với lộ trình mở rộng phạm vi chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.