Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Cà phê kết hợp với bột quế

Quế không chỉ mang lại hương thơm ấm nồng đặc trưng mà còn có khả năng đem lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc cho cơ thể. Khi thêm bột quế vào ly cafe sáng, bạn đang giúp cơ thể bảo vệ hệ tim mạch, giảm nồng độ cholesterol xấu và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt trong suốt cả ngày dài.

Cà phê kết hợp với gừng

Thêm gừng vào cà phê là giải pháp tuyệt vời để hỗ trợ tiêu hóa và kháng viêm. Gừng từ lâu đã nổi tiếng với các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm dịu các cơn đau cơ và hỗ trợ điều trị chứng đầy hơi, khó tiêu thường gặp khi uống cà phê lúc bụng rỗng.

Một vài lát gừng tươi hoặc một chút bột gừng sẽ biến ly cà phê của bạn thành một thức uống làm ấm cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ dạ dày khỏi các kích ứng không mong muốn.

Cà phê là một thức uống giúp tỉnh táo, cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu. (Ảnh minh họa)

Cà phê và nghệ

Hoạt chất curcumin có trong nghệ là một chất chống viêm tự nhiên cực mạnh, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và hỗ trợ phục hồi các khớp xương.

Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên thêm một nhúm nhỏ hạt tiêu đen cùng với bột nghệ vào cà phê, bởi tiêu đen giúp cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn gấp nhiều lần, từ đó giúp làn da sáng khỏe và ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Cà phê với ca cao nguyên chất

Sự pha trộn này cung cấp hàm lượng lớn flavanol từ ca cao giúp tăng lưu lượng máu lên não. Thói quen này không chỉ giúp bạn tỉnh táo nhanh chóng mà còn cải thiện khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ và thúc đẩy sản sinh các hormone hạnh phúc, giúp giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Lưu ý khi sử dụng cà phê

Lựa chọn cà phê sạch và hạn chế đường tinh luyện là yếu tố quyết định để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Mọi sự kết hợp bổ trợ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn sử dụng cà phê kém chất lượng, tẩm ướp tạp chất hoặc cho quá nhiều đường và sữa đặc.

Hãy ưu tiên các loại hạt cà phê rang xay nguyên chất, thay thế đường bằng các chất tạo ngọt tự nhiên như mật ong hoặc cỏ ngọt để ly cà phê thực sự trở thành một "vị thuốc" quý cho cơ thể mỗi ngày.