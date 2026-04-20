Việt Nam có sẵn “thảo dược quý” dưỡng gan bổ não, nhiều người chưa biết tận dụng

Thứ Hai, 05:45, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá trầu không từ lâu đã trở thành biểu tượng trong văn hóa Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng đây còn là một vị thuốc quý, mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Tác dụng chống oxy hóa và chống viêm

Lá trầu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại stress oxy hóa, một yếu tố quan trọng trong quá trình lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Đặc tính chống viêm của chúng giúp giảm sưng, đau và kích ứng mô, có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm khớp và nhiễm trùng.

Hỗ trợ sức khỏe và vệ sinh răng miệng

Theo truyền thống, lá trầu được nhai sau bữa ăn, được biết đến với công dụng làm sạch khoái miệng và duy trì vệ sinh răng miệng. Các hợp chất kháng khuẩn trong lá trầu ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại gây hôi miệng, viêm nướu và sâu răng. Sử dụng thường xuyên chiết xuất lá trầu trong nước súc miệng có thể giúp nướu khỏe mạnh hơn và hơi thở thơm mát hơn.

Lá trầu không từ lâu đã trở thành biểu tượng trong văn hóa Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng đây còn là một vị thuốc quý, mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. (Ảnh minh họa: VTC News)

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Nhai hoặc ăn lá trầu sau bữa ăn kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ phân giải thức ăn và thúc đẩy tiêu hóa dễ dàng. Chúng giúp giảm các vấn đề như đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá trầu có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, tăng cường sản xuất chất nhầy và ngăn ngừa hình thành loét. 

Điều chỉnh lượng đường trong máu và sức khỏe trao đổi chất

Nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất trong lá trầu có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin. Tác dụng chống oxy hóa và chống viêm của chúng hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất tổng thể, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan.

Bảo vệ gan, tim và não

Lá trầu đã cho thấy tiềm năng trong việc hỗ trợ các cơ quan quan trọng. Chúng có thể hỗ trợ giải độc và giúp gan phục hồi khỏi tổn thương do oxy hóa. Bằng cách giúp điều chỉnh mức cholesterol và lipid, lá trầu có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa của chúng có thể bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Tính chất kháng khuẩn và làm lành vết thương

Lá trầu có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm mạnh, giúp chúng có hiệu quả chống lại nhiều loại mầm bệnh. Theo truyền thống, lá trầu giã nát được đắp lên vết thương, vết bỏng và vết côn trùng cắn để thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh hơn và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Các hợp chất tự nhiên trong lá cũng hỗ trợ tái tạo và phục hồi da.

Tiềm năng trong việc ngừa ung thư

Lá trầu có thể có đặc tính chống ung thư và có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư. Các nghiên cứu cho thấy các hợp chất liên quan đến phenolic trong chiết xuất lá trầu có thể có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu để kiểm tra việc sử dụng lá trầu đối với bệnh ung thư.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

VOV.VN - Trà hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Nếu dùng không đúng, loại thảo mộc này vẫn có thể gây tác dụng không mong muốn.

Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

VOV.VN - Trà hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Nếu dùng không đúng, loại thảo mộc này vẫn có thể gây tác dụng không mong muốn.

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường

VOV.VN - Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược thế giới nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại củ quen thuốc này.

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường

VOV.VN - Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược thế giới nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại củ quen thuốc này.

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, tự trồng tại nhà cực đơn giản

VOV.VN - Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc trong các món ăn Việt như phở, hủ tiếu hay các món xào. Tuy nhỏ bé và giá thành rẻ, nhưng giá đỗ lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với hạt đậu nguyên bản.

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, tự trồng tại nhà cực đơn giản

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, tự trồng tại nhà cực đơn giản

VOV.VN - Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc trong các món ăn Việt như phở, hủ tiếu hay các món xào. Tuy nhỏ bé và giá thành rẻ, nhưng giá đỗ lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với hạt đậu nguyên bản.

