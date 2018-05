Cách chữa bong gân ngón tay dễ dàng nhất

Nghỉ ngơi: Để chữa lành nhanh ngón tay bị bong gân, bạn cần để nó nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thích hợp rất quan trọng để phục hồi tổn thương mô mềm. Mặt khác, sự căng thẳng liên tục sẽ gây ra nhiều tình trạng viêm, đau và tổn thương hơn nữa. Ngoài ra, không nghỉ ngơi sẽ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương. Chườm đá lên ngón tay bị bong gân có thể giúp giảm sưng, viêm và đau. Cách này cũng làm ngừng chảy máu từ dây chằng bị rách. Nên chườm đá trong 48 đến 72 giờ đầu tiên sau khi bị thương. Cố định bàn tay: Để giảm đau và sưng do ngón tay bị bong gân, hãy cố định ngón tay cái càng sớm càng tốt. Cố định ngón tay cái ngăn không cho chất lỏng tích tụ, giúp giảm sưng cũng như đau. Nó cũng sẽ ngăn ngừa chấn thương thêm. Nâng cao ngón tay cái: Bong gân có thể gây ra lưu thông máu kém, do đó có thể gây sưng và đau nhiều hơn. Để cải thiện lưu thông máu, đặt bàn tay lên cao. Độ cao giúp giảm cảm giác khó chịu như sưng, viêm và đau. Cũng giống như cách chườm đá, chườm nóng cũng có lợi. Nhưng nó chỉ nên được sử dụng sau 72 giờ đầu tiên sau khi bị thương. Nhiệt làm tăng lưu thông máu và làm ấm cơ bắp, do đó làm giảm đau và viêm. Massage bàn tay: Một khi cơn đau và sưng đã biến mất, bạn có thể thử massage mô mềm trên bàn tay. Nó sẽ thúc đẩy chữa lành dây chằng bị thương. Hơn nữa, massage giúp cải thiện lưu lượng máu rất tốt. Củ nghệ là một loại thuốc giảm đau tuyệt vời do đặc tính chống viêm của nó. Bạn có thể sử dụng gia vị nhà bếp này để điều trị ngón tay bị bong gân. Chứa chất chống co thắt, nghệ cũng thư giãn các cơ và mô và giúp giảm sưng và đau. Ớt Cayenne chứa capsaicin, có đặc tính giảm đau và chống viêm có thể giúp giảm đau do bong gân trên ngón cái. Khi bôi lên tay, capsaicin tạo ra cảm giác ấm nóng, giúp điều trị các tổn thương mô mềm. Tập thể dục: Ngón tay cái của bạn sẽ cứng lại sau một thời gian không hoạt động, vì vậy bạn cần tập luyện để ngón cái nhanh phục hồi và hoạt động bình thường.

