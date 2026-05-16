中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách tra cứu phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép tại Hà Nội

Thứ Bảy, 08:54, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người dân Hà Nội có thể tra cứu thông tin pháp lý của phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép qua Trang Sức khỏe Thủ đô để bảo đảm an toàn.

Ngày 15/5, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ký Thông báo số 4366/TB-SYT về việc hướng dẫn tra cứu thông tin hành nghề y tế ngoài công lập đối với các cá nhân, cơ sở được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động.

Theo đó, hiện nay, các dữ liệu về cá nhân, cơ sở đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở thẩm mỹ; cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được Sở Y tế cấp phép và công khai trên Trang Sức khỏe Thủ đô, địa chỉ truy cập: suckhoethudo.vn.

Cụ thể, sau khi truy cập website suckhoethudo.vn, người dân lựa chọn nhóm dữ liệu cần tìm kiếm gồm: cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở thẩm mỹ, chứng chỉ hành nghề, cơ sở bán buôn - bán lẻ thuốc hoặc cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Tại ô tìm kiếm, người dùng nhập tên cơ sở hoặc số giấy phép để tra cứu thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, địa chỉ cơ sở và tình trạng pháp lý liên quan.

cach tra cuu phong kham, nha thuoc, co so tham my duoc cap phep tai ha noi hinh anh 1
Cách tra cứu phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép tại Hà Nội

Sở Y tế khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin chính thống, tính pháp lý của các cơ sở, cá nhân hành nghề được cấp phép, công bố trên Trang Sức khỏe Thủ đô để đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 126 phường, xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân trên địa bàn lựa chọn các cơ sở hành nghề đã được cấp phép hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

Trang Sức khỏe Thủ đô được Sở Y tế Hà Nội ra mắt vào cuối tháng 2/2026. Sau thời gian ra mắt đến nay, trang tiếp tục được hoàn thiện các chuyên mục nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu tra cứu thông tin y tế của người dân, tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý nhà nước của Sở Y tế gắn với chuyển đổi số y tế vì sức khỏe cộng đồng.

Việt Linh/VTC News
Tag: tra cứu phòng khám nhà thuốc cơ sở thẩm mỹ Sở Y tế Hà Nội phòng khám được cấp phép nhà thuốc đạt chuẩn cơ sở thẩm mỹ hợp pháp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cây thuốc đa công dụng, bộ phận nào dùng cũng siêu bổ dưỡng lại ít người biết
Cây thuốc đa công dụng, bộ phận nào dùng cũng siêu bổ dưỡng lại ít người biết

VOV.VN - Cây dành dành không chỉ là một loài hoa đẹp với hương thơm nồng nàn mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Từ quả, lá đến rễ của loài cây này đều chứa đựng những dược tính mạnh mẽ, mang lại nhiều giá trị vàng cho sức khỏe con người.

Cây thuốc đa công dụng, bộ phận nào dùng cũng siêu bổ dưỡng lại ít người biết

Cây thuốc đa công dụng, bộ phận nào dùng cũng siêu bổ dưỡng lại ít người biết

VOV.VN - Cây dành dành không chỉ là một loài hoa đẹp với hương thơm nồng nàn mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Từ quả, lá đến rễ của loài cây này đều chứa đựng những dược tính mạnh mẽ, mang lại nhiều giá trị vàng cho sức khỏe con người.

Bé gái 9 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm
Bé gái 9 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm

VOV.VN - Bé D.T.T.N (9 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi đột ngột lơ mơ rồi liệt hoàn toàn nửa người trái. Trước đó, bệnh nhi được đưa đến một cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán xuất huyết não.

Bé gái 9 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm

Bé gái 9 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm

VOV.VN - Bé D.T.T.N (9 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi đột ngột lơ mơ rồi liệt hoàn toàn nửa người trái. Trước đó, bệnh nhi được đưa đến một cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán xuất huyết não.

Suýt thủng dạ dày vì sự cố nuốt bàn chải đánh răng khi vệ sinh lưỡi
Suýt thủng dạ dày vì sự cố nuốt bàn chải đánh răng khi vệ sinh lưỡi

VOV.VN - Trong lúc vệ sinh lưỡi, một phụ nữ 31 tuổi ở Ninh Bình bất ngờ nuốt trọn chiếc bàn chải đánh răng dài khoảng 20cm vào dạ dày. Dị vật lớn khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ thủng đường tiêu hóa trước khi được các bác sĩ nội soi can thiệp lấy ra an toàn.

Suýt thủng dạ dày vì sự cố nuốt bàn chải đánh răng khi vệ sinh lưỡi

Suýt thủng dạ dày vì sự cố nuốt bàn chải đánh răng khi vệ sinh lưỡi

VOV.VN - Trong lúc vệ sinh lưỡi, một phụ nữ 31 tuổi ở Ninh Bình bất ngờ nuốt trọn chiếc bàn chải đánh răng dài khoảng 20cm vào dạ dày. Dị vật lớn khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ thủng đường tiêu hóa trước khi được các bác sĩ nội soi can thiệp lấy ra an toàn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe