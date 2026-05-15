  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
WHO cảnh báo túi ngậm nicotine có nguy cơ khiến giới trẻ nghiện chất kích thích

Thứ Sáu, 21:56, 15/05/2026
VOV.VN - Ngày 15/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các chính phủ siết chặt quản lý các loại túi ngậm nicotine, cảnh báo đây là sản phẩm gây nghiện cao và đang được tiếp thị mạnh mẽ theo hướng hấp dẫn giới trẻ.

Theo WHO, các loại túi ngậm nicotine, được đặt dưới môi để tạo cảm giác hưng phấn do nicotine đang nhanh chóng trở thành mặt hàng quan trọng của các tập đoàn thuốc lá trong bối cảnh nhu cầu thuốc lá truyền thống suy giảm.

Tuy nhiên, cơ quan này lo ngại nhiều sản phẩm có hàm lượng nicotine rất cao, sử dụng công nghệ giúp tăng tốc độ hấp thụ vào cơ thể, đồng thời nhắm tới thanh thiếu niên thông qua hương vị đa dạng và bao bì bắt mắt.

Theo ông Etienne Krug, Giám đốc Vụ Các yếu tố quyết định sức khỏe, thúc đẩy và phòng ngừa của WHO, những sản phẩm này được thiết kế để gây nghiện.

Các loại túi ngậm nicotine nhắm tới thanh thiếu niên thông qua hương vị đa dạng và bao bì bắt mắt.

WHO cũng chỉ ra việc quảng bá rầm rộ túi ngậm nicotine trên mạng xã hội, thông qua người có tầm ảnh hưởng và các hoạt động tài trợ cho hòa nhạc, lễ hội hay các giải thể thao đông khán giả trẻ như cuộc đua công thức 1 (Formula 1). Theo WHO, khoảng 160 quốc gia hiện chưa có quy định cụ thể đối với sản phẩm này. Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi áp dụng các biện pháp kiểm soát như giới hạn hàm lượng nicotine, cấm quảng cáo và hạn chế nghiêm ngặt các loại hương vị.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu và chính phủ cho rằng túi ngậm nicotine có thể góp phần giảm tác hại từ thuốc lá truyền thống, khi cung cấp lựa chọn thay thế cho người hút thuốc. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng cho rằng các sản phẩm này ít gây hại hơn thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử.

Về phía ngành công nghiệp, các doanh nghiệp khẳng định họ chỉ hướng tới người trưởng thành đã sử dụng nicotine. Đại diện hãng Nicokick tại Mỹ cho biết dữ liệu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho thấy tỷ lệ sử dụng ở thanh thiếu niên hiện vẫn ở mức thấp.

Hồng Nhung/VOV1
WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch
VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

WHO trấn an nguy cơ hantavirus thấp, đẩy mạnh truy vết trên nhiều quốc gia
VOV.VN - Đợt bùng phát virus hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi, truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp.

Đà Nẵng tiếp nhận thuốc giải độc botulinum do WHO hỗ trợ khẩn cấp
VOV.VN - Sáng 12/3, Sở Y tế Đà Nẵng đã trao 5 lọ thuốc giải độc botulinum để Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng tiêm giải độc 3 bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc botulinum đang trong tình trạng nguy kịch.

WHO hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulinum đến Đà Nẵng để cứu 3 bệnh nhân
VOV.VN - Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế và WHO tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulinum Antitoxin Heptavalent (BAT) sau khi ghi nhận các ca nghi ngộ độc độc tố Botulinum với diễn biến nặng trên địa bàn.

