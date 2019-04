Cảnh báo gia tăng các bệnh về mắt khi miền Bắc giao mùa

Trong hơn 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày có tới 1.800 người mắc các bệnh về mắt đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Ngày cao điểm bệnh viện tiếp nhận gần 2.000 người bệnh, tăng gấp đôi so với những tuần trước đó.

Cảnh báo các bệnh về mắt khi giao mùa (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Hoàng Cương, Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, từ nay đến mùa nắng nóng, bệnh nhân sẽ còn tăng: “Vào thời điểm chuyển mùa, phổ biến là bệnh dị ứng miễn dịch liên quan đến thời tiết nóng, nồm, ô nhiễm khó bụi, phấn hoa… khiến nhiều người bị dị ứng; viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc cơ địa. Mùa này virus cũng phát triển nhiều, đau mắt do virus gây viêm kết mạc do virus. Ngoài ra, các tai nạn do côn trùng bay vào mắt cũng nhiều vì mùa này côn trùng phát triển…”.



Một trong những sai lầm thường gặp của người bệnh, khiến bệnh về mắt trở nặng đó là đưa tay lên dụi mắt khi thấy ngứa. Do chà xát liên tục và quá mạnh đã dẫn đến biến chứng, ảnh hưởng đến thị lực.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị ngứa mắt, mỏi mắt, cần vệ sinh mắt bằng thuốc nhỏ mắt, mũi dạng nước muối sinh lý, cần xem kỹ hạn sử dụng, nên mua những lọ thuốc được đóng chai dạng kín và cỡ nhỏ để tránh tình trạng bị nhiễm khuẩn trước và sau khi mở nắp./.

