Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

Thứ Ba, 14:52, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến học sinh 10 tuổi ở tỉnh Cà Mau rơi vào tình trạng nguy kịch đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tai nạn ong đốt, nhất là trong mùa nắng nóng và tại những khu vực cây cối rậm rạp.

Bệnh nhân là em T.S.Th (10 tuổi, xã Khánh An) hiện đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Khánh An, Cà Mau). Vụ việc xảy ra vào ngày 9/5, trong quá trình đi chơi cùng 2 người anh bà con, Th và một người anh chạy vô lùm cây trốn với ý định hù dọa người còn lại. Tuy nhiên, không may có tổ ong vò vẽ và Th. bị ong đốt với hơn 70 vết, người anh P.T.Kh. (13 tuổi) bị ong đốt 6 vết.

Em Th được đưa vào Khoa Cấp cứu  Nhi - Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau vào lúc 17h30 phút ngày 9/5 trong tình trạng đừ người, môi tái, mạch quay khó bắt, tim không đều, phổi thô, thở nhanh, bụng mềm, gan lách sờ không chạm, nhiều vết ong đốt rải rác toàn thân, có hoại tử trung tâm… được chẩn đoán phản ứng phản vệ độ III – tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong.

canh bao nguy hiem tu ong vo ve mot hoc sinh o ca mau bi dot hon 70 vet hinh anh 1
Em Th. hiện đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã tích cực điều trị xử lý theo phác đồ phản ứng phản vệ độ 3, phác đồ suy gan, điều trị những rối loạn của bệnh nhi, dự phòng trường hợp lọc máu. Hiện tại men gan của bệnh nhi đã giảm xuống đáng kể, chức năng gan đã hồi phục, tổn thương phổi không có tiến triển thêm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết đang được điều trị bằng nhiều loại thuốc kháng sinh.

Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, nếu trình trạng sức khỏe tiến triển tốt, dự kiến khoảng 2 tuần, bệnh nhi sẽ được xuất viện. Còn tình trạng sức khỏe của P.T.Kh. đã ổn định.

Bác sĩ Trần Thiên Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau khuyến cáo, khi trẻ bị ong đốt cần rửa sạch vết thương, sát khuẩn, cho uống thuốc giảm đau tạm thời rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, đánh giá mức độ nguy hiểm và có biện pháp điều trị phù hợp.

Hạn chế sử dụng các biện pháp dân gian điều trị ong đốt, vì những biến chứng của ong đốt trong những giờ đầu tiên có thể rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây ngưng tim.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Sợ ngã, ngại vận động: Vòng xoắn nguy hiểm ở người cao tuổi

