Hy hữu: Nhập viện cấp cứu vì lưỡi câu nằm ngang thực quản sau khi ăn cá

Bệnh nhân này đã sử dụng cá do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra, do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản.

Khi bệnh nhân nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1–D2, vị trí rất nguy hiểm, gần các mạch máu lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Lưỡi câu lấy ra từ thực quản người bệnh

Ngay trong đêm, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu. Sau 45 phút, các bác sĩ đã gỡ và lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Người bệnh hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân khi nhập viện còn nguyên dây câu gắn với lưỡi câu từ miệng

Bác sĩ CKII Hồ Xuân Trung, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi chế biến cá câu, cá biển, đặc biệt cá do ngư dân câu trực tiếp cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu. Đặc biệt, nếu sau khi ăn xuất hiện đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn để “đẩy dị vật xuống” vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.