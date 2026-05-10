Hy hữu: Nhập viện cấp cứu vì lưỡi câu nằm ngang thực quản sau khi ăn cá

Chủ Nhật, 15:14, 10/05/2026
VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, quê Hiệp Đức (Quảng Nam cũ), bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.

Bệnh nhân này đã sử dụng cá do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra, do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản.

Khi bệnh nhân nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1–D2, vị trí rất nguy hiểm, gần các mạch máu lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

hy huu nhap vien cap cuu vi luoi cau nam ngang thuc quan sau khi an ca hinh anh 1
Lưỡi câu lấy ra từ thực quản người bệnh

Ngay trong đêm, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu. Sau 45 phút, các bác sĩ đã gỡ và lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Người bệnh hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. 

hy huu nhap vien cap cuu vi luoi cau nam ngang thuc quan sau khi an ca hinh anh 2
Bệnh nhân khi nhập viện còn nguyên dây câu gắn với lưỡi câu từ miệng

Bác sĩ CKII Hồ Xuân Trung, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi chế biến cá câu, cá biển, đặc biệt cá do ngư dân câu trực tiếp cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu. Đặc biệt, nếu sau khi ăn xuất hiện đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn để “đẩy dị vật xuống” vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.

hien_mau_cuu_nguoi.jpg

Bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ nguy kịch

VOV.VN - Một ca cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy kịch vừa được các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu sống bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử hiến máu ngay tại bệnh viện.

 

Thành Long/VOV-Miền Trung
Cứu sống kịp thời bệnh nhân suy hô hấp cấp trên nền đa bệnh lý nặng

VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

VOV.VN - Một trường hợp suy hô hấp cấp nguy kịch trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, cảnh báo nguy cơ “cơn bão kép” đe dọa tính mạng người bệnh vừa được một bệnh viện ở Tây Ninh cứu sống kịp thời

Nhiều trẻ nhập viện cấp cứu vì đuối nước trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Ngày 2/5, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về 4 ca cấp cứu đuối nước trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, có trẻ bị đuối nước ở bể bơi, ao, trẻ gặp nạn khi đi tắm biển.

VOV.VN - Ngày 2/5, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về 4 ca cấp cứu đuối nước trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, có trẻ bị đuối nước ở bể bơi, ao, trẻ gặp nạn khi đi tắm biển.

CSGT Nghệ An kịp thời đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đi cấp cứu

VOV.VN - Trong thời gian ngắn, lực lượng CSGT Nghệ An đã liên tiếp phát hiện, sơ cứu và hỗ trợ đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đến cơ sở y tế, bảo đảm được tiếp cận cấp cứu kịp thời.

VOV.VN - Trong thời gian ngắn, lực lượng CSGT Nghệ An đã liên tiếp phát hiện, sơ cứu và hỗ trợ đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đến cơ sở y tế, bảo đảm được tiếp cận cấp cứu kịp thời.

