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Cây rau mọng nước như pha lê, ăn đúng cách tốt đủ đường không phải ai cũng biết

Thứ Bảy, 05:45, 14/11/2026
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VOV.VN - Cây giọt băng là một loại rau mọng nước độc đáo không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lạ mắt và vị mặn nhẹ, giòn sần sật tự nhiên, cây giọt băng còn được giới dinh dưỡng ví như một vị thuốc tốt cho sức khỏe.

 

Cây giọt băng có tên khoa học là Mesembryanthemum crystallinum L., một loài thực vật mọng nước có nguồn gốc từ châu Phi, bán đảo Sinai và Nam Âu, về sau được trồng ở nhiều nơi khác trên thế giới.  Sở dĩ người ta đặt tên chúng như thế là vì bên ngoài cây bao phủ các tế bào bàng quang hoặc túi nước lớn, sáng lấp lánh giống như băng tuyết, nước đá hoặc các tinh thể nước đá.

Cây giọt băng có vị giòn và ngon ngọt với vị mặn nhẹ tự nhiên. Ngoài ra, nó còn giàu chất xơ, beta-carotene, vitamin K, kali và inositol quý giá (giúp ổn định lượng đường trong máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất). Nó có lợi cho sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp, thúc đẩy sự phát triển của tóc và được coi là một thành phần sức khỏe cao cấp.

Tốt cho hệ tiêu hóa và thanh nhiệt cơ thể

Lượng nước dồi dào cùng chất xơ tự nhiên trong cây giọt băng giúp nhuận tràng, làm dịu niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, tính mát tự nhiên của rau giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể rất hiệu quả trong những ngày thời tiết oi nóng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Vì cây giọt bằng chứa các hợp chất có khả năng chống viêm rất tốt, nên loại thảo dược này cũng được sử dụng để tăng cường sức khỏe tim mạch. Việc sử dụng cây băng hà có thể giúp kiểm soát huyết áp cao cũng như giảm mức cholesterol xấu.

cay rau mong nuoc nhu pha le, an dung cach tot du duong khong phai ai cung biet hinh anh 1
Cây giọt băng được giới dinh dưỡng ví như một vị thuốc tốt cho sức khỏe.

Giảm các vấn đề về răng miệng

Nhai đầu lá cây giọt băng là một phương pháp chữa trị nổi tiếng cho các vết loét miệng. Đôi khi, nước ép từ lá giọt băng  có thể được bôi trực tiếp lên vết loét miệng để giúp vết thương mau lành hơn. Súc miệng bằng nước ép này cũng là một cách truyền thống để giảm đau họng và các bệnh nhiễm trùng khác liên quan đến khoang miệng.

Điều trị táo bón

Một công dụng chữa bệnh phổ biến khác của cây giọt băng là trị táo bón. Quả của cây được sử dụng vì có tính chất nhuận tràng và được ép lấy nước. Những người dễ bị táo bón có thể thường xuyên ăn quả cây giọt băng để kích thích nhu động ruột.

Giảm nhẹ các vấn đề về da nhẹ

Nhựa cây giọt băng được dùng để điều trị các vấn đề về da nhẹ và nhiều bệnh viêm da khác nhau. Nó cũng có thể được thêm vào nước tắm để làm dịu các vùng da bị kích ứng. Đây là một thành phần phổ biến trong các dung dịch bôi ngoài da điều trị bệnh vảy nến và các bệnh liên quan.

Chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da

Hàm lượng Vitamin C, Vitamin E cùng các hợp chất polyphenols trong rau giọt băng kích thích sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và làm dịu tổn thương da do tia UV. Trong ngành mỹ phẩm hiện đại, chiết xuất cây giọt băng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sản phẩm dưỡng ẩm và phục hồi da cao cấp.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ, tuy nhiên không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cây giọt băng nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế để tránh gây ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ đang mang thai và những người đang điều trị bệnh

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Thuốc bổ tự nhiên có sẵn ở chợ, gió mùa về ăn vào bổ đủ đường lại tăng miễn dịch

VOV.VN - Không chỉ chế biến được thành vô vàn món ăn thơm ngon, bí đỏ còn được ví như một "ngân hàng dinh dưỡng" với hàng loạt dưỡng chất thiết yếu. Các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng, việc bổ sung bí đỏ thường xuyên vào thực đơn mang lại những công dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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