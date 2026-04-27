Cây thuốc bổ cực sẵn ở Việt Nam, bộ phận nào cũng dùng được nhưng ít người biết

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Dâu tằm chứa một lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón và đầy hơi hiệu quả. Việc bổ sung dâu tằm vào thực đơn không chỉ giúp hệ đường ruột hoạt động trơn tru mà còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid, giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ thừa tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dâu tằm chứa hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ), có khả năng ức chế một loại enzyme trong đường ruột giúp làm chậm quá trình phân hủy carbohydrate thành đường. Nhờ đó, trà lá dâu tằm giúp ổn định chỉ số đường huyết sau khi ăn, là liệu pháp tự nhiên hỗ trợ đắc lực cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Dâu tằm là một kho báu dược liệu trong Đông y. Từ lá, quả, rễ của loại cây này đều có thể dùng làm thuốc.(Ảnh minh họa)

Tăng cường sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol

Các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ trong dâu tằm giúp giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Việc duy trì thói quen sử dụng dâu tằm giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ổn định huyết áp và bảo vệ hệ thống tim mạch khỏi các nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, dâu tằm giúp kích hoạt các đại thực bào, nâng cao sức đề kháng của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa mạnh trong dâu tằm cũng giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da và giúp cơ thể luôn tươi trẻ.

Hỗ trợ thị lực và bảo vệ đôi mắt

Dâu tằm rất giàu vitamin A và các carotenoid như zeaxanthin, những dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của tia cực tím và các gốc tự do. Sử dụng dâu tằm thường xuyên giúp giảm mỏi mắt, ngăn ngừa tình trạng đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

Giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trong y học cổ truyền, quả dâu tằm và lá dâu tằm thường được dùng trong các bài thuốc an thần, trị mất ngủ và suy nhược thần kinh. Các hoạt chất trong dâu tằm giúp thư giãn hệ thần kinh trung ương, giảm bớt lo âu và căng thẳng, từ đó giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn.

Giúp xương khớp chắc khỏe

Dâu tằm chứa sự kết hợp hoàn hảo của canxi, sắt và vitamin K – những thành phần cốt lõi để duy trì mật độ xương. Việc tiêu thụ dâu tằm giúp thúc đẩy quá trình tái tạo mô xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương và giảm đau nhức xương khớp ở người già hoặc những người thường xuyên vận động mạnh.