Cây thuốc bổ gan, thận tự nhiên mọc dại đầy vườn

Thứ Bảy, 05:45, 18/04/2026
VOV.VN - Rau diếp cá không chỉ là một loại rau gia vị đặc trưng mà còn là vị thuốc quý với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm cực mạnh. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, diếp cá mang lại những công dụng hỗ trợ điều trị bệnh và làm đẹp vượt trội.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau diếp cá chứa các hoạt chất giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, từ đó nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Loại rau này còn có tác dụng lợi tiểu mạnh, giúp cơ thể đào thải độc tố, kim loại nặng và dư lượng chất hại qua đường bài tiết.

Việc duy trì thói quen bổ sung diếp cá cũng có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và táo bón

Lợi ích nổi bật nhất của rau diếp cá chính là khả năng hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và tình trạng táo bón kinh niên. Nhờ hàm lượng quercetin và isoquercetin dồi dào, diếp cá giúp làm bền thành mạch, giảm tình trạng sưng phồng các búi trĩ và ngăn ngừa chảy máu. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào trong lá giúp nhuận tràng, làm mềm phân, giúp quá trình tiêu hóa trở nên trơn tru và nhẹ nhàng hơn.

cay thuoc bo gan, than tu nhien moc dai day vuon hinh anh 1
Rau diếp cá không chỉ là một loại rau gia vị đặc trưng mà còn là vị thuốc quý với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm cực mạnh. (Ảnh minh họa).

Thanh nhiệt, giải độc

Loại thảo mộc này còn đóng vai trò như một chất thanh lọc tự nhiên, giúp gan và thận đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả hơn. Thường xuyên bổ sung diếp cá vào chế độ ăn giúp bạn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, ít ốm vặt và luôn tràn đầy năng lượng.

Kháng khuẩn, chống viêm và trị mụn

Được ví như một loại kháng sinh tự nhiên, rau diếp cá có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Propionibacterium acnes gây mụn trứng cá.

Việc uống nước ép hoặc đắp mặt nạ diếp cá giúp làm dịu các nốt mụn sưng đỏ, thanh lọc độc tố từ bên trong và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Đối với những người gặp vấn đề về mụn nội tiết, diếp cá giúp làm mát máu, giảm tình trạng viêm nhiễm và hỗ trợ quá trình phục hồi da nhanh chóng mà không để lại sẹo.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Rau diếp cá chứa hàm lượng vitamin A và các chất chống oxy hóa quan trọng như lutein, giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do.

Việc duy trì thói quen sử dụng diếp cá giúp giảm mỏi mắt, khô mắt và ngăn ngừa các bệnh lý về mắt thường gặp như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng ở người già. Đối với những người thường xuyên làm việc với máy tính, đây là nguồn dinh dưỡng vàng để bảo vệ "cửa sổ tâm hồn".

Hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp

Với đặc tính kháng khuẩn vượt trội, diếp cá có khả năng ức chế nhiều loại virus và vi khuẩn gây hại cho hệ hô hấp. Nó thường được sử dụng để giảm các triệu chứng ho khan, viêm họng, viêm phế quản và thậm chí là hỗ trợ điều trị viêm phổi.

Các tinh dầu trong lá diếp cá giúp làm loãng đờm, sát trùng cổ họng và giảm cảm giác đau rát, giúp người bệnh cảm thấy thông thoáng đường thở và nhanh chóng phục hồi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Uống nước cây lô hội có nhiều lợi ích, bạn đã biết?

VOV.VN - Lô hội là loại cây quen thuộc, không chỉ để làm cảnh mà còn được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe nhờ nhiều hoạt chất sinh học có lợi.

Nước lá tía tô: Sự thật về lợi ích và những người không nên uống

VOV.VN - Nước lá tía tô được nhiều người truyền tai như thức uống hỗ trợ tiêu hóa, tăng đề kháng. Tuy nhiên, không phải lợi ích nào cũng đã được chứng minh rõ ràng, vì vậy cần hiểu đúng tác dụng và đối tượng phù hợp trước khi sử dụng thường xuyên.

Muốn giảm mỡ bụng hiệu quả cần tránh những thói quen này

VOV.VN - Giảm mỡ bụng trên không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Để xử lý vùng mỡ cứng đầu này, cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, tập luyện phù hợp và duy trì lối sống khoa học.

