Uống nước cây lô hội có nhiều lợi ích, bạn đã biết?

Thứ Năm, 09:41, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lô hội là loại cây quen thuộc, không chỉ để làm cảnh mà còn được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe nhờ nhiều hoạt chất sinh học có lợi.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, lô hội tên khoa học Aloe vera, là loại cây chịu hạn tốt, dễ trồng và có thể sử dụng quanh năm. Phần thịt lá chứa nhiều nước, vitamin, enzym và các hợp chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách.

Tác dụng của nước cây lô hội

Uống nước lô hội được cho là có thể hỗ trợ cải thiện một số vấn đề tiêu hóa. Trong y học cổ truyền, lô hội thường được dùng trong các bài thuốc giúp giảm tình trạng đầy bụng, kém tiêu, hoặc hỗ trợ người bị táo bón nhờ khả năng kích thích nhu động ruột và bổ sung nước cho cơ thể.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận nước ép lô hội có thể góp phần kiểm soát đường huyết ở người có chỉ số cao. Tuy nhiên, tác dụng này chủ yếu mang tính hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị ở bệnh nhân tiểu đường.

Ngoài ra, lô hội còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ làm dịu niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở người có biểu hiện viêm loét. Khi kết hợp với các dược liệu như nghệ, cam thảo, hiệu quả bảo vệ niêm mạc có thể được tăng cường, giúp giảm cảm giác ợ chua, nóng rát.

Không chỉ tác động đến hệ tiêu hóa, nước lô hội còn được dùng để hỗ trợ chức năng gan. Một số cách dùng phổ biến là xay thịt lá với mật ong, uống trước bữa ăn trong thời gian nhất định nhằm thúc đẩy quá trình thải độc và tăng cường chuyển hóa.

Ở góc độ hô hấp, lô hội có thể giúp làm dịu cổ họng, giảm ho có đờm khi được nấu lấy nước uống. Trong khi đó, các bài thuốc phối hợp lô hội với dược liệu khác cũng được sử dụng để giảm đau đầu, chóng mặt hoặc hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt.

Bên cạnh việc uống, lô hội còn nổi tiếng với công dụng ngoài da. Phần gel trong lá có khả năng làm dịu vết bỏng nhẹ, giảm kích ứng, hỗ trợ điều trị mẩn ngứa, viêm da hay chàm. Đây cũng là nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc da nhờ đặc tính cấp ẩm và làm dịu nhanh.

Dù có nhiều lợi ích, chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng lô hội. Việc sử dụng kéo dài hoặc liều cao có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh lý gan, thận. Trước khi áp dụng các bài thuốc từ lô hội, người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên môn để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Như Loan/VTC News
Loại hạt đen sì nhỏ nhưng có võ, là "thuốc quý" lại ít người biết tận dùng
VOV.VN - Mè đen không chỉ là nguyên liệu tạo nên hương vị béo bùi cho các món chè hay bánh, mà còn là một vị thuốc quý. Theo khoa học hiện đại, hạt mè đen chứa một lượng lớn khoáng chất, chất chống oxy hóa và các axit béo lành mạnh giúp nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong.

5 lý do nên ăn tỏi thường xuyên để bảo vệ gan và tim mạch

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm mỡ máu, tăng miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Nhờ chứa allicin và hợp chất chống oxy hóa, tỏi trở thành thực phẩm nên bổ sung hằng ngày.

Đu đủ chín: Ăn đúng thì bổ, ăn sai có thể gây hại

VOV.VN - Đu đủ chín là loại trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho làn da và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại quả này cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng không mong muốn đối với sức khỏe.

