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Cây thuốc đa năng, dưỡng thận, bổ tim, mọc dại khắp nơi ít người biết tận dụng

Thứ Tư, 05:45, 28/10/2026
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VOV.VN - Cây rau bợ, hay còn gọi là rau bợ nước từ lâu đã là loại rau đồng quê vô cùng quen thuộc tại các vùng nông thôn. Không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn giản dị, mát lành, rau bợ còn được đánh giá là một vị thuốc nam sở hữu nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

 

Rau bợ hay còn gọi là cỏ bợ, điền tự thảo... thuộc loài cây thường mọc dại ở các bờ đất ẩm, gần các ruộng nước. Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, rau bợ cũng được biết đến là một trong những vị thuốc dân gian được sử dụng khá rộng rãi.

Cây mọc chủ yếu ở những vùng khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới. Tại Việt Nam, cây có nhiều ở vùng đồng bằng trung du. Rau bợ là loại cây ưa sáng, thích ẩm nên xuất hiện nhiều tại các ao mương hồ... Cây phát triển quanh năm. Để sử dụng, người ta thường dùng cả cây, có thể dùng tươi hoặc khô đều được. Dưới đây là loạt lợi ích sức khoẻ không phải ai cũng biết của loại cây này.

Lợi tiểu, hỗ trợ điều trị sỏi thận

Một trong những công dụng hàng đầu của rau bợ là khả năng kích thích bài tiết nước tiểu, giảm tình trạng tiểu buốt, tiểu dắt hoặc nước tiểu vàng đục. Việc sử dụng nước sắc rau bợ thường xuyên hỗ trợ bào mòn sỏi thận mạn tính nhẹ, đồng thời làm sạch đường tiết tiết niệu, giảm nguy cơ viêm nhiễm.

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Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, rau bợ cũng được biết đến là một trong những vị thuốc dân gian được sử dụng rộng rãi. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các hợp chất flavonoid có trong rau bợ đóng vai trò quan trọng trong việc làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông khí huyết và hỗ trợ điều hòa huyết áp ở mức ổn định. Đây là nguồn thực phẩm - dược liệu bổ trợ rất tốt cho người lớn tuổi hoặc người có tiền sử cao huyết áp.

Cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón

Rau bợ chứa nguồn chất xơ tự nhiên dồi dào cùng các vi chất làm mát ruột. Khi dùng dưới dạng nấu canh hoặc giã lấy nước uống, rau bợ giúp kích thích nhu động ruột, bôi trơn đường tiêu hóa và phòng ngừa hiệu quả chứng táo bón, trĩ nội, trĩ ngoại nhẹ.

Chống oxy hóa và chống viêm

Các thử nghiệm trong ống nghiệm cho thấy khả năng loại bỏ gốc tự do tương đương với vitamin C ở nồng độ thấp hơn. Bằng chứng thực tế cho thấy giảm nhẹ các cơn đau khớp do viêm khớp khi đắp thuốc ngâm lá cây hàng ngày.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Trong những ngày hè oi nóng, cơ thể dễ bị tích tụ nhiệt độc gây ra mụn nhọt, rôm sả, mẩn ngứa hay nhiệt miệng. Nhờ tính mát tự nhiên cùng hàm lượng chất chống oxy hóa cao, rau bợ giúp làm mát gan, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ làm dịu các triệu chứng bộc phát do nóng trong người.

Mặc dù là dược liệu lành tính, không nên lạm dụng hoặc tự ý sử dụng cây rau bợ khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

Rau bợ có nhiều lợi ích cho sức khoẻ, tuy nhiên, để sử dụng có hiệu quả cần phải biết dùng rau bợ đúng cách, đúng liều lượng và phối hợp vị thuốc khác khi cần. Do rau bợ mọc sâu dưới bùn nên sẽ tốt hơn nếu chỉ dùng phần lá non và phần trên của cây rau bợ. Trước khi dùng nên ngâm với nước muối loãng để làm sạch đồng thời loại bỏ mùi tanh do bùn để lại.

Cây rau bợ gần giống với cây me đất nên cần lưu ý phân biệt rõ 2 loại cây, tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Không  tự ý dùng rau bợ làm thuốc điều trị bệnh khi chưa có chỉ định hay tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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