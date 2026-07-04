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Cây thuốc đa năng giúp dưỡng gan, ngừa ung thư nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Thứ Bảy, 05:45, 04/07/2026
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VOV.VN - Cây lược vàng là loại cây cảnh phong thủy vô cùng quen thuộc tại nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong y học cổ truyền và y học hiện đại, loại cây này được ví như một "kho báu" dược tính nhờ những lợi ích sức khoẻ bất ngờ.

Kháng viêm, giảm đau mạnh mẽ

Lợi ích hàng đầu của cây lược vàng là khả năng kháng viêm và giảm đau hiệu quả, chủ yếu nhờ hàm lượng cao các hoạt chất Flavonoid như Quercetin và Kaempferol. Các chất này giúp cơ thể ức chế quá trình gây viêm nhiễm, nhanh chóng làm dịu các cơn sưng tấy, nhức mỏi xương khớp.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và viêm loét dạ dày 

Không chỉ giúp kháng viêm, giảm đau mạnh mẽ, các hợp chất kháng khuẩn và chống viêm trong cây lược vàng rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Chúng giúp làm lành và hỗ trợ phục hồi niêm mạc dạ dày bị tổn thương do viêm loét dạ dày tá tràng. 

Hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp và viêm họng 

Nhờ đặc tính kháng viêm và tiêu đờm, cây lược vàng được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ các bệnh lý đường hô hấp, giúp kháng khuẩn, làm dịu cổ họng, giảm sưng tấy và giảm ho hiệu quả. Đây là một bài thuốc dân gian đơn giản và nhanh chóng để đối phó với ho, viêm họng và các triệu chứng cảm cúm nhẹ.

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Cây lược vàng là loại cây cảnh phong thủy vô cùng quen thuộc tại nhiều gia đình Việt Nam. (Nguồn ảnh: VTC News)

Chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch

Cây lược vàng là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh như Flavonoid. Những chất này có vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và tăng cường hệ thống miễn dịch. Việc này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Làm lành nhanh các vết thương ngoài da, bỏng nhẹ và bầm tím

Nếu bạn vô tình bị trầy xước, côn trùng cắn, bỏng nhẹ hoặc va đập dẫn đến bầm tím, chỉ cần giã nát một ít lá lược vàng tươi để đắp trực tiếp lên vùng da tổn thương. Các chất kháng khuẩn và tiêu sưng tự nhiên trong cây sẽ ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng bám bẩn, kích thích tế bào biểu bì tái tạo nhanh chóng và hạn chế tối đa việc để lại sẹo

Thanh nhiệt, giải độc và tăng cường chức năng gan

Cây lược vàng có tính mát, giúp cơ thể tăng cường đào thải các độc tố tích tụ ra ngoài thông qua hệ bài tiết. Đối với những người thường xuyên bị nóng trong, men gan cao, nổi mụn nhọt, rôm sảy do độc tố tích tụ, việc sử dụng lá lược vàng hoặc trà lược vàng sẽ giúp làm mát gan, bảo vệ tế bào gan và cải thiện làn da từ sâu bên trong.

Ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư

Mặc dù cần thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, nhưng các chất chống oxy hóa mạnh (Flavonoid) trong cây lược vàng đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ác tính, giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể cho bệnh nhân.

Lưu ý quan trọng: Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khoẻ, cây lược vàng có chứa một lượng độc tính nhẹ. Việc lạm dụng hoặc dùng sai cách có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày hoặc làm tụt huyết áp. Chỉ nên dùng cây lược vàng khi đã tham khảo ý kiến và cách sử dụng đúng từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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